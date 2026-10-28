Symrise: Kursrutsch am vierten Verlusttag in Folge

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Symrise-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,01 % zu Buche.

Der vierte Verlusttag in Folge drückt Symrise zwischenzeitlich um 11,98 % ins Minus. Auch die Wettbewerber Kerry Group, Givaudan und International Flavors & Fragrances verlieren, allerdings deutlich weniger. Ein konkreter Auslöser für den starken Kursrutsch ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die Symrise Aktie damit -5,63 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,86 %. Im Jahr 2026 gab es für Symrise bisher ein Plus von +37,50 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Givaudan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %. International Flavors & Fragrances notiert im Minus, mit -0,12 %. Kerry Group (A) notiert im Minus, mit -0,91 %.

Informationen zur Symrise Aktie

Symrise ist ein globaler Hersteller von Duft-, Geschmacks- und Wirkstoffen für Lebensmittel, Kosmetik, Parfümerie und Tiernahrung. Das Unternehmen zählt zu den Top-3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Givaudan, Firmenich/DSM und IFF. Stärken sind breite Kundenbasis, hohe F&E-Kompetenz, vertikale Integration bei Naturrohstoffen und Fokus auf nachhaltige, maßgeschneiderte Lösungen.

Es gibt 140 Mio. Symrise Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,16 Mrd. € wert.

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Im Fokus steht der Fed-Entscheid am Abend. Der Markt erwartet eine Zinspause. Der Ölpreis steigt, Gerüchte über einen bevorstehenden US-Angriff auf den Iran kursieren. Gleichzeitig nimmt die Berichtssaison Fahrt auf.

Symrise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,63 % 1 Monat +1,86 % 3 Monate +9,01 % 1 Jahr +18,90 %

Stand: 28.10.2026, 09:11 Uhr

Die Aktie von Symrise erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 2,00 %. Über 5 Jahre lag sie bei -3,60 %, über 10 Jahre bei 4,92 %.

Lohnt sich ein Investment in die Symrise Aktie?

Ob die Symrise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Symrise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.