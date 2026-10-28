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    Symrise: Kursrutsch am vierten Verlusttag in Folge

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    Symrise sackt um 7,78 % ab, während der Handelsumsatz bereits das 1,6-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Spotlight - Symrise: Kursrutsch am vierten Verlusttag in Folge
    Foto: Symrise

    Der vierte Verlusttag in Folge drückt Symrise zwischenzeitlich um 11,98 % ins Minus. Auch die Wettbewerber Kerry Group, Givaudan und International Flavors & Fragrances verlieren, allerdings deutlich weniger. Ein konkreter Auslöser für den starken Kursrutsch ist nicht erkennbar.

    Symrise Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 28.10.2026

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Symrise-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,01 % zu Buche.

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    Auf Wochensicht hat die Symrise Aktie damit -5,63 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,86 %. Im Jahr 2026 gab es für Symrise bisher ein Plus von +37,50 %.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Givaudan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %. International Flavors & Fragrances notiert im Minus, mit -0,12 %. Kerry Group (A) notiert im Minus, mit -0,91 %.

    Informationen zur Symrise Aktie

    Symrise ist ein globaler Hersteller von Duft-, Geschmacks- und Wirkstoffen für Lebensmittel, Kosmetik, Parfümerie und Tiernahrung. Das Unternehmen zählt zu den Top-3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Givaudan, Firmenich/DSM und IFF. Stärken sind breite Kundenbasis, hohe F&E-Kompetenz, vertikale Integration bei Naturrohstoffen und Fokus auf nachhaltige, maßgeschneiderte Lösungen.

    Es gibt 140 Mio. Symrise Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,16 Mrd. € wert.

    Zurückhaltung - Quartalszahlen und Fed im Fokus


    Nach der Erholung zum Wochenstart dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zunächst etwas zurückhaltender agieren. Gebremst wird die Kauflaune auch von den wieder gestiegenen Ölpreisen, die angesichts der Wahl in Israel und eines …

    JEFFERIES stuft SYMRISE AG auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers habe die Erwartungen im dritten Quartal etwas übertroffen, schrieb Marcus Dunford-Castro am …

    Fed im Fokus, Öl zieht an: Droht nach den Midterms ein US-Angriff auf den Iran?


    Im Fokus steht der Fed-Entscheid am Abend. Der Markt erwartet eine Zinspause. Der Ölpreis steigt, Gerüchte über einen bevorstehenden US-Angriff auf den Iran kursieren. Gleichzeitig nimmt die Berichtssaison Fahrt auf.

    Symrise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,63 %
    1 Monat +1,86 %
    3 Monate +9,01 %
    1 Jahr +18,90 %
    Stand: 28.10.2026, 09:11 Uhr

    Die Aktie von Symrise erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 2,00 %. Über 5 Jahre lag sie bei -3,60 %, über 10 Jahre bei 4,92 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Symrise Aktie?


    Ob die Symrise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Symrise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Symrise

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    +0,38 %
    -21,00 %
    +53,28 %
    +437,09 %
    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999
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