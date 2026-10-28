JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1233 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe die Erwartungen im dritten Quartal auf den ersten Blick klar getoppt, schrieb Hannes Leitner am Mittwochmorgen. Die gekappte Margenguidance resultiere wohl aus höheren Investitionen in Talon. Der Experte rechnet dennoch mit einer positiven Kursreaktion./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,26 % und einem Kurs von 843EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1233
Kursziel alt: 1233
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1233
Kursziel alt: 1233
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