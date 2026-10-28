JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1233 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe die Erwartungen im dritten Quartal auf den ersten Blick klar getoppt, schrieb Hannes Leitner am Mittwochmorgen. Die gekappte Margenguidance resultiere wohl aus höheren Investitionen in Talon. Der Experte rechnet dennoch mit einer positiven Kursreaktion./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,26 % und einem Kurs von 843EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1233

Kursziel alt: 1233

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

