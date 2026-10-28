Konsumgüterkonzern Unilever macht mehr Umsatz

Die Verkaufsmengen stiegen im Quartal um 2,9 Prozent, Preiserhöhungen machten 2,3 Prozent des Wachstums aus. Treiber war die Nachfrage aus den Wachstumsmärkten, wie etwa Indien. Robust entwickelten sich auch Südamerika und Südostasien, wie es hieß.

LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever hat im dritten Quartal ein robustes Wachstum verzeichnet. So stiegen die Umsätze um 6,7 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Organisch - spricht währungs- und portfoliobereinigt - legten die Erlöse um 5,2 Prozent zu und damit etwas stärker als von Analysten im Vorfeld erwartet. Der Aktien gerieten im frühen Handel allerdings unter Druck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zum Wachstum trugen alle Konsumgeschäfte bei, dagegen stagnierten das Nahrungsmittelgeschäft nahezu. Unilever will die Sparte, zu der Marken wie Knorr und Hellmann's gehören, mit dem US-Unternehmen McCormick zusammenschließen. Die im März angekündigte Transaktion sei auf einem guten Weg, hieß es. Noch müssen die Aktionäre des für seine Gewürze bekannten US-Konzerns zustimmen, ebenso die Regulierungsbehörden.

Für das laufende Jahr erwartet Unilever weiter ein organisches Umsatzplus in der mittelfristigen Zielspanne von vier bis sechs Prozent sowie eine moderate Verbesserung der bereinigten operativen Marge im Vergleich zu den 20 Prozent aus dem Vorjahr.

Zudem geht der Konzern nun von einem Wachstum der Verkaufsmengen von mindestens drei Prozent aus und stellte für die zweite Jahreshälfte ein organisches Umsatzwachstum von rund fünf Prozent in Aussicht./nas/lew/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 56,50 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9231. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,88GBP. Von den letzten 8 Analysten der Unilever Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.390,00GBP was eine Bandbreite von -29,95 %/+7.588,27 % bedeutet.



