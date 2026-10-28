Ozelle präsentiert auf der MEDICA 2026 mit O-Cyte 1 skalierbare, KI-gestützte Hämatologie

DÜSSELDORF, Deutschland, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Da die KI-gestützte Zellmorphologieanalyse zunehmend Einzug in die hämatologische Routinediagnostik hält, benötigen Labore mehr als nur eine automatisierte Zellklassifizierung. Zellbilder müssen für die fachliche Begutachtung verfügbar sein, während die Analysegeräte zudem den täglichen Anforderungen an Untersuchung und Wartung gerecht werden müssen. Auf der MEDICA 2026 wird Ozelle den O-Cyte 1 in den Mittelpunkt stellen – einen automatisierten Hämatologieanalysator, der AI × CBM (Complete Blood Morphology) mit skalierbarem Durchsatz und servicefreundlicher Technik kombiniert.

Der Internationale Rat für Standardisierung in der Hämatologie (ICSH) hat auf seiner Generalversammlung vom 14. bis 15. Oktober ein neues Projekt zur Standardisierung der digitalen Morphologie genehmigt. Die Initiative unterstreicht die Bedeutung von Verifizierung, Reproduzierbarkeit und Qualitätssicherung in der digitalen Morphologie.

O-Cyte 1 führt CBC-Untersuchungen mit einer 7-fach-Differenzierung der Leukozyten durch und integriert dabei hochauflösende Zellbildgebung und KI-gestützte Klassifizierung in ein und demselben Analysegerät. Die Zellbilder werden mit den numerischen Ergebnissen verknüpft, sodass Laborfachkräfte bei Bedarf visuelle Belege einsehen können. Dieser Ansatz spiegelt die Vision von Ozelle für die vierte Generation der hämatologischen Analyse wider: die Morphologieauswertung über routinemäßige hämatologische Arbeitsabläufe hinweg konsistenter, überprüfbarer und skalierbarer zu gestalten.

Zur Unterstützung des täglichen Laborbetriebs ist der O-Cyte 1 auf schwankende Arbeitsauslastungen und routinemäßige Wartungsanforderungen ausgelegt. Ein Einzelanalysator liefert bis zu 60 Tests pro Stunde, während eine Kaskade aus sechs Einheiten bis zu 360 Tests pro Stunde erreicht. Das integrierte Reagenzienkit und die wichtigsten, mit Flüssigkeit in Kontakt kommenden Komponenten, die in Verbrauchsmaterialien untergebracht sind, vereinfachen die Handhabung der Reagenzien und reduzieren den routinemäßigen Wartungsaufwand. Integrierte Selbsttests und austauschbare Module erleichtern die Fehlererkennung und Wartung.

Für IVD-Vertriebsunternehmen ermöglichen skalierbare Konfigurationen die Versorgung von Laboren mit unterschiedlichen Testvolumina und bieten einen Weg für zukünftige Kapazitätserweiterungen. Ein vereinfachtes Reagenzienmanagement und der modulare Aufbau können zudem den laufenden technischen Support und den Kundendienst erleichtern.

Auf der MEDICA wird Ozelle außerdem den EHBT-75 vorstellen, der 7-Diff-Hämatologie mit Zellbildgebung und Morphologieanalyse kombiniert, sowie den EHBT-50, der Hämatologie, Immunoassay und Trockenbiochemie in einer kompakten Plattform vereint. Besucher können zudem „Open Dx" kennenlernen, die AI Workbench von Ozelle zur KI-gestützten Überprüfung von Befundberichten und zum Austausch von Ergebnissen.

Besuchen Sie Ozelle auf der MEDICA 2026 vom 16. bis 19. November in Halle 1, Stand D63, Messe Düsseldorf, um die Systeme aus erster Hand zu erkunden und Möglichkeiten einer Vertriebspartnerschaft zu besprechen.

Informationen zu Ozelle

Ozelle wurde 2014 im Silicon Valley gegründet und entwickelt KI-gestützte Hämatologie- und integrierte Diagnosesysteme für die Human- und Veterinärmedizin. Die Technologie des Unternehmens kombiniert Zellbildgebung und intelligente Analyse in Geräten, die für den täglichen klinischen Einsatz konzipiert sind.

www.ozellemed.com

info@ozellepoct.com

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