Tensor und das Münchner Taxi Zentrum unterzeichnen eine Absichtserklärung, um Taxiunternehmen in den Mittelpunkt der autonomen Mobilität in Deutschland zu stellen.

SAN JOSE, Kalifornien, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Tensor Auto Inc. („Tensor"), ein amerikanisches Unternehmen für physikalische KI und Entwickler des Tensor Robocar, und das Münchner Taxi Zentrum („MTZ"), Münchens größter Taxibetreiber, gaben heute eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) zur Einführung von Tensor Robocars als autonome Taxis in Deutschland bekannt, die vom MTZ betrieben werden sollen.

Tensor bringt sein Robocar nach Deutschland, wobei Taxiunternehmen die Kontrolle über ihre Flotten, Kunden und Daten behalten; Partner planen als ersten Schritt bis zu 500 Robocars in deutschen Städten.

Beide Unternehmen setzen auf ein betreibergeführtes Modell: Der Taxiunternehmer betreibt den Service und behält seine Kundenbeziehungen und seine Marke, während Tensor das Robocar verkauft und autonomes Fahren als wiederkehrenden Abonnementdienst anbietet, Autonomous Driving as a Service (ADaaS). Da das Robocar von Grund auf nach den höheren Standards für den persönlichen Besitz konstruiert wurde, eignet es sich gut für die Anforderungen von Taxiflotten, während die Kontrolle über die Flotte, den Kunden und die Daten beim Taxiunternehmen und damit in Europa verbleibt.

Der potenzielle Markt ist groß: In Deutschland gibt es derzeit etwa 50.000 Taxis und in ganz Europa etwa 500.000. Dazu gehören auch die Betreiber von Taxis 4 Smart Mobility (T4SM), einem Zusammenschluss von Taxiunternehmen aus sechs europäischen Ländern unter dem Vorsitz von MTZ-Chef Gregor Beiner, die dasselbe betreibergeführte Modell übernehmen könnten. Die Partnerstruktur beginnt in Deutschland und wird sich nach Erreichen der Ziele europaweit ausweiten.

„Autonomes Fahren wird die urbane Mobilität neu definieren." Bei Tensor entwickeln wir die Technologie und das Partner-Ökosystem, um sichere Premium-Robocar-Dienste in großem Umfang zu realisieren. „MTZ ist ein wichtiger Partner, wenn wir diese Vision nach Deutschland bringen und in ganz Europa expandieren", sagte Jay Xiao, Gründer und CEO von Tensor.

„Der Taxibranche kommt eine führende Rolle bei der Einführung des nachhaltigen autonomen Fahrens in Europa zu." Gemeinsam mit Tensor wird MTZ unter eigenem Namen autonome Fahrzeuge auf die Straßen Münchens bringen, mit der Servicequalität und Datensouveränität, die unsere Kunden schätzen. Gleichzeitig bleiben unsere Berufskraftfahrer unverzichtbar: „Wo immer persönlicher Service, Unterstützung oder menschliche Nähe gefragt sind, machen sie den Unterschied", sagte Gregor Beiner, CEO des Münchner Taxi Zentrums.