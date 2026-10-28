Jacobi bringt den Investment Management Harness auf den Markt, einen geregelten Weg vom KI-Prototyp zur Produktion

LONDON, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Jacobi Strategies gab heute die Einführung des Jacobi Investment Management Harness (das "Harness") bekannt, das institutionellen Investmentteams einen geregelten Weg vom proprietären KI-Prototyp zum Produktionsworkflow bietet.

Durch künstliche Intelligenz konnte die Entwicklungszeit für neue Investitionsideen von Monaten auf Tage verkürzt werden. Was nicht Schritt gehalten hat, ist der Weg zur Produktion. Modelle laufen immer noch in Tabellenkalkulationen, und KI-Prototypen befinden sich immer noch auf persönlichen Laptops. Wenn ein Vorstand, ein Wirtschaftsprüfer oder eine Aufsichtsbehörde fragt, welche Version aktiv ist, welche Daten verwendet wurden und wer sie genehmigt hat, können die meisten Investment-Technologie-Stacks diese Frage nicht beantworten. Die Idee ist nicht länger die Einschränkung. Die Infrastruktur, die sie trägt, ist folgende:

Der Jacobi Investment Management Harness ist das Bindeglied, das die Investitionslogik eines Unternehmens auf der gesamten Jacobi-Plattform skaliert, sodass sein geistiges Eigentum nicht im Prototypenstadium verbleibt, sondern Portfolioergebnisse ermöglicht. Es bündelt das, was Jacobi seit über einem Jahrzehnt leistet, nun durch KI beschleunigt, in vier Schichten auf einem kundenspezifischen Entitätsdatenmodell:

Foundation Multi-Asset Platform: Portfolioaufbau, Risikoanalyse, Reporting und integrierte KI-Agenten, strukturiert um die jeweiligen Prozesse der einzelnen Unternehmen.

KI-Workbench: Eine kontrollierte Entwicklungsumgebung, die mit Live-Portfoliodaten und der Produktionsinfrastruktur verbunden ist.

Produktionsinfrastruktur: Private Deployments, API-Governance und vollständige Audit-Trails, Workflows in die Produktion überführen mit deterministischen, auditfähigen Ergebnissen.

Vorwärts bereitgestellte Technik: Technische Investmentexperten, die mit Investmentteams zusammenarbeiten, auf der KI-Workbench aufbauen, diese in der Produktion einsetzen und dem Kunden ein System zurückgeben, das er selbstständig besitzt und betreibt.

Tony Mackenzie, Mitbegründer und CEO von Jacobi Strategies, sagte:

„Der Weg von einer genialen Investitionsidee zu einem realen Kundenportfolio wird oft in Monaten technischer Schulden, Governance-Hürden und Infrastrukturkomplexität gemessen. Bei Jacobi helfen wir Unternehmen, diese Lücke zu schließen, indem wir unser firmeneigenes Anlagekonzept in skalierbare, revisionssichere Lösungen umsetzen, die messbaren Mehrwert für unsere Kunden schaffen."

Über Jacobi

Jacobi ist ein globaler Anbieter von Investmenttechnologie für Multi-Asset-Investmentteams, von der Kernportfoliokonstruktion und Kundenbetreuung bis hin zu KI-Produktionsinfrastruktur, KI-Workbench und Forward Deployed Engineering.

Die Plattform mit offener Architektur bietet Unternehmen sichere, private Bereitstellungen, die sie mit eigenem Code, Modellen, Daten, Analysen und Anwendungen erweitern können, wodurch Investmentteams die volle Kontrolle über ihr geistiges Eigentum erhalten.

Jacobi wurde 2014 gegründet und bietet seine Technologie Top-Investoren weltweit an, darunter einige der weltweit führenden Vermögensverwalter, Pensionsfonds, Vermögensinhaber und Anlageberater. Besuchen Sie www.jacobistrategies.com.

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