JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Der Chemiekonzern habe dank besserer Margen auf bereinigter Basis die Erwartungen übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Resultate lieferten aber auch den Pessimisten genügend Argumente. So beinhalte die erneut angehobene Jahresprognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) für das Schlussquartal eine schwächere Entwicklung als im Marktkonsens widergespiegelt. Dazu kämen das überraschend schwache Agrarchemiegeschäft und die immer noch enttäuschende Barmittelentwicklung. Zur angestrebten Übernahme von Evonik dürfte sich BASF in der Analystenkonferenz zu den Zahlen äußern /rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 51,37EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was einem Rückgang von -22,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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