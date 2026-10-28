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    ThyssenKrupp sackt bei schwachen Branchenwerten besonders deutlich ab

    Das bewegt die Anleger

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    Die Aktie von ThyssenKrupp bricht um 7,70 % ein, liegt seit Jahresbeginn aber noch 56,51 % im Plus.

    Das bewegt die Anleger - ThyssenKrupp sackt bei schwachen Branchenwerten besonders deutlich ab
    Foto: Marcel Paschertz - stock.adobe.com

    Auch Salzgitter, voestalpine und ArcelorMittal verlieren, doch ThyssenKrupp gerät deutlich stärker unter Druck. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Kursrutsch gibt es zunächst nicht. Der MDAX legt dagegen leicht zu.

    ThyssenKrupp aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 28.10.2026

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ThyssenKrupp in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,81 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +5,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ThyssenKrupp auf +56,51 %.

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    Während ThyssenKrupp deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,13 %. Damit gehört ThyssenKrupp heute zu den auffälligeren Werten.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von ThyssenKrupp?

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,18 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -1,15 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,90 %. ArcelorMittal verliert -0,26 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Börsenstart der abgespaltenen Accelis und mögliche Auswirkungen auf den ThyssenKrupp-Kurs. Genannt werden 30 Euro Startkurs, danach 27,80 und 28,88 Euro sowie zuletzt knapp über 30 Euro. Themen sind zudem die Zuteilung im Verhältnis 1:20, ein beobachteter Kursabschlag von 1 Euro bei ThyssenKrupp und fehlende Bewertungsgrundlagen für mögliche Accelis-Zukäufe.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Es wird spannend bei Strategic Resources, thyssenkrupp und Heidelberg Materials! Wer verdient jetzt am Umbau der Schwerindustrie?


    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Die Rahmenbedingungen im Bausektor verbessern sich allmählich. Vor wenigen Tagen sprach Heidelberg-Materials-Chef Dominik von Achten gegenüber Reuters von vorsichtigen Erholungssignalen …

    Die Aktie von ThyssenKrupp erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 31,71 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,21 %, über 10 Jahre bei -3,55 %.

    ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,07 %
    1 Monat -5,48 %
    3 Monate +19,81 %
    1 Jahr +60,13 %
    Stand: 28.10.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,39 Mrd.EUR € wert.

    ThyssenKrupp Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der ThyssenKrupp Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ThyssenKrupp Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    ThyssenKrupp

    -9,11 %
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    +8,72 %
    +43,98 %
    +178,76 %
    +98,95 %
    -16,53 %
    +70,70 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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