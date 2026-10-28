JEFFERIES stuft DWS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die Fondsgesellschaft habe ausschließlich wegen niedrigerer erfolgsabhängiger Gebühren und sonstiger Erträge mit dem Vorsteuerergebnis enttäuscht, schrieb Laura Gris Trillo am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dagegen lägen sowohl das verwaltete Vermögen als auch die langfristigen Nettomittelzuflüsse über den Markterwartungen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 65,60EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Laura Gris Trillo

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

