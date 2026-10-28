Mercedes-Benz: (Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung

Trotz des gesenkten Jahresausblickes bekräftigten Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 70 Euro (JP Morgan) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Mercedes-Benz-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zu diesem Kursziel in den nächsten Wochen zumindest kurzfristig wieder auf 43 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nachdem sich die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) nach ihrem Jahrestief vom 8.10.26 bei 38,89 Euro bis zum 26.10.26 wieder auf bis zu 41,80 Euro erholen konnte, nähert sich der Aktienkurs nach der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal trotz des Gewinnanstieges wegen des reduzierten Ausblickes mit 39,60 Euro wieder dem Jahrestief an.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Mercedes-Benz-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000WB28HR7, wurde beim Aktienkurs von 39,60 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro gehandelt.

Gelingt der Mercedes-Benz-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,49 Euro (+53 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,477 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Mercedes-Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,477 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK1QZX4, wurde beim Aktienkurs von 39,60 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro taxiert.

Kann die Mercedes-Benz-Aktie in absehbarer Zeit auf 43 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,65 Euro (+91 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 34,60 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Mercedes-Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,60 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000BY73MG2, wurde beim Aktienkurs von 39,60 Euro mit 0,52 – 0,53 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Mercedes-Benz-Aktie auf 43 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,84 Euro (+58 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes-Benz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Mercedes-Benz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.