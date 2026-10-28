Arzneimittelhersteller GSK wächst - Träges Impfstoffgeschäft lässt Aktie fallen
- GSK wächst mit Krebs-, HIV- und Immunmedikamenten
- Umsatz und bereinigter Gewinn über Markterwartungen
- Impfstoffnachfrage schwach, Jahresziele bleiben
LONDON (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit Medikamenten gegen Krebs, HIV und Immunerkrankungen haben den Pharmakonzern GSK auch im dritten Quartal weiter angetrieben. Die Briten verdienten dabei überraschend viel und setzten auch etwas mehr um als erwartet. Konzernchef Luke Miels hält derweil an seinen Jahreszielen fest. Der Erlös stieg im Jahresvergleich um vier Prozent auf fast 8,9 Milliarden britische Pfund (rund 10,6 Mrd Euro), wie GSK am Mittwoch in London mitteilte. Währungsbereinigt entsprach dies einem Zuwachs von fünf Prozent.
"GSK hat ein weiteres starkes Quartal abgeliefert", wurde Unternehmenschef Luke Miels in der Mitteilung zitiert. Der Konzern fokussiere sich weiterhin darauf, seine Forschungspipeline zu beschleunigen. So sei GSK auf gutem Weg, in diesem Jahr insgesamt 22 Studien in die späte Entwicklungsphase zu bringen.
Zu kämpfen hatte das Unternehmen dagegen in dem Quartal mit einer deutlich geringeren Nachfrage nach Impfstoffen. Vor allem der Verkauf der RSV-Impfung Arexvy entwickelte sich schwach. Aber auch das Geschäft mit Influenza-Impfungen lief deutlich schlechter als ein Jahr zuvor. Die Aktie geriet daher zu Handelsbeginn unter Druck und verlor knapp fünf Prozent.
Zwar war das operative Ergebnis wegen Restrukturierungskosten rückläufig, doch kletterte der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich nominal um drei Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Pfund. Von Bloomberg befragte Analysten hatten hier weniger auf dem Zettel. GSK begründete den Anstieg unter anderem mit einem günstigeren Produkt- und Regionalmix, aber auch mit höheren Meilensteinzahlungen./tav/nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 22,26 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
GSK zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5900 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,400GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -21,95 %/+14,78 % bedeutet.
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-10/69835874-berenberg-stuft-gsk-auf-buy-322.htm
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Nach vielen Jahren einer enttäuschenden Entwicklung hätten sich die Erwartungen mit Blick auf die Forschung und Entwicklung im Pharmageschäft nun verbessert, schrieb Kerry Holford in einer Studie am Mittwoch. Damit gleiche das Segment eine weniger gute Produktpalette im Geschäft mit Medikamenten gegen Viruserkrankungen mehr als aus./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-10/69870457-jefferies-stuft-gsk-auf-buy-322.htm
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach Studiendaten für das Krebs-Konjugat Risvutatug Rezetecan mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Die Daten sollten das Vertrauen der Anleger steigern, dass die außerordentliche Effizienz in der Artemis-008 Phase-III-Studie wirklich auf Rivutatug zurückgehe und nicht auf die Patientenauswahl, schrieb Michael Leuchten am Montag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Deutlich höhere Heilungsrate: meldet einen Durchbruch
GSK erhält die US-Zulassung für Hibsago. Die neue Hepatitis-B-Therapie erreicht deutlich höhere Heilungsraten als bisherige Behandlungen.
Für Sie zusammengefasst
- GSK erhält US-Zulassung für Hibsago gegen Hepatitis B
- 19 Prozent erreichten eine funktionelle Heilung
- Sechs Monate Therapie statt lebenslanger Behandlung
Der Pharmakonzern GSK hat in den USA eine neue Therapie gegen chronische Hepatitis B zugelassen bekommen. Die klinischen Daten machen Hoffnung auf einen entscheidenden Fortschritt bei der Behandlung einer bislang oft lebenslangen Erkrankung.
Neue Therapie erreicht deutlich höhere Heilungsraten