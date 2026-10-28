Arzneimittelhersteller GSK wächst - Träges Impfstoffgeschäft lässt Aktie fallen

"GSK hat ein weiteres starkes Quartal abgeliefert", wurde Unternehmenschef Luke Miels in der Mitteilung zitiert. Der Konzern fokussiere sich weiterhin darauf, seine Forschungspipeline zu beschleunigen. So sei GSK auf gutem Weg, in diesem Jahr insgesamt 22 Studien in die späte Entwicklungsphase zu bringen.

LONDON (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit Medikamenten gegen Krebs, HIV und Immunerkrankungen haben den Pharmakonzern GSK auch im dritten Quartal weiter angetrieben. Die Briten verdienten dabei überraschend viel und setzten auch etwas mehr um als erwartet. Konzernchef Luke Miels hält derweil an seinen Jahreszielen fest. Der Erlös stieg im Jahresvergleich um vier Prozent auf fast 8,9 Milliarden britische Pfund (rund 10,6 Mrd Euro), wie GSK am Mittwoch in London mitteilte. Währungsbereinigt entsprach dies einem Zuwachs von fünf Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zu kämpfen hatte das Unternehmen dagegen in dem Quartal mit einer deutlich geringeren Nachfrage nach Impfstoffen. Vor allem der Verkauf der RSV-Impfung Arexvy entwickelte sich schwach. Aber auch das Geschäft mit Influenza-Impfungen lief deutlich schlechter als ein Jahr zuvor. Die Aktie geriet daher zu Handelsbeginn unter Druck und verlor knapp fünf Prozent.

Zwar war das operative Ergebnis wegen Restrukturierungskosten rückläufig, doch kletterte der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich nominal um drei Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Pfund. Von Bloomberg befragte Analysten hatten hier weniger auf dem Zettel. GSK begründete den Anstieg unter anderem mit einem günstigeren Produkt- und Regionalmix, aber auch mit höheren Meilensteinzahlungen./tav/nas/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 22,26 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:36 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. GSK zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5900 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,400GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -21,95 %/+14,78 % bedeutet.



