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    TeamViewer verliert 2,02 % nach deutlichen Kursgewinnen

    Rücksetzer

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    TeamViewer gibt um 2,02 % nach, ohne dass zunächst Unternehmensnachrichten als Auslöser erkennbar sind.

    Rücksetzer - TeamViewer verliert 2,02 % nach deutlichen Kursgewinnen
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Auf Monatssicht liegt TeamViewer trotz des heutigen Rückgangs noch 23,10 % im Plus. Auch der Wettbewerber Microsoft verliert, mit 0,47 % fällt dessen Abschlag jedoch geringer aus.

    TeamViewer Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 28.10.2026

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von TeamViewer nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +37,09 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +7,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer +25,67 % gewonnen.

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    Informationen zur TeamViewer Aktie

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Mrd. € wert.

    TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,18 %
    1 Monat +23,10 %
    3 Monate +37,09 %
    1 Jahr +14,94 %
    Stand: 28.10.2026, 09:43 Uhr

    Die Aktie von TeamViewer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -18,90 %. Über 5 Jahre lag sie bei -10,10 %.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und die anstehenden Zahlen von TeamViewer. Einige halten eine Prognoseverfehlung bereits für eingepreist und erwarten bei Bestätigung Kursrückenwind. Im Fokus stehen ARR-Wachstum, Großkundengeschäft, TeamViewer ONE sowie Margen und Gewinn. Diskutiert wird eine mögliche positive Überraschung beim bereinigten EBITDA; eine Prognoseanhebung ist umstritten. Zudem geht es um den Abbau von Shortpositionen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Zur TeamViewer Diskussion

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    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    TeamViewer

    -1,83 %
    +7,18 %
    +23,10 %
    +37,09 %
    +14,94 %
    -47,66 %
    -42,16 %
    -75,12 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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