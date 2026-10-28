Micron Technology steigt mit Rückenwind aus der Branche den vierten Tag in Folge

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Micron Technology Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +15,59 %.

Halbleiterwerte legen auf breiter Front zu: Neben Micron Technology steigen auch Samsung Electronics, Western Digital und Intel. Samsung verzeichnet mit 5,77 % das stärkste Plus in dieser Gruppe. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser für den Kursanstieg bei Micron Technology gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der Micron Technology Aktie damit ein Gewinn von +6,17 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Micron Technology +247,68 % gewonnen.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Micron Technology?

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,06 %. Western Digital notiert im Plus, mit +3,13 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +5,77 %.

Die Aktie von Micron Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 137,66 %. Über 5 Jahre lag sie bei 69,56 %, über 10 Jahre bei 48,78 %.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,17 % 1 Monat -7,04 % 3 Monate +15,59 % 1 Jahr +366,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.10.2026, 09:44 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursimpulse für Micron durch den KI-Speicherboom. SK hynix’ Rekordgewinn, der verschobene Solidigm-Börsengang und Anthropics geplante Infrastrukturinvestitionen werden als potenzielle Kurstreiber diskutiert. Zudem stehen Microns Beitrag zum erwarteten S&P-500-Gewinnwachstum und die gemeldete Einigung mit der Gewerkschaft in Taiwan samt deutlichen Vergütungserhöhungen im Fokus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 983,89 Mrd. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Micron Technology Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Micron Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Micron Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.