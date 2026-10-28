Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Adyen Parts Sociales-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,44 % zu Buche.

Der Zahlungsdienstleister Adyen senkt sein Margenziel für das laufende Jahr und streicht die Ziele für die kommenden Jahre ganz. Das setzt die Aktie deutlich unter Druck. Der Handel ist rege: Der Umsatz erreicht bereits das 4,1-Fache des gesamten Vortags.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um -1,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,18 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Adyen Parts Sociales -33,53 % verloren.

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,51 Mrd. € wert.

Adyen Parts Sociales Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,36 % 1 Monat +4,18 % 3 Monate +9,44 % 1 Jahr -39,11 %

Stand: 28.10.2026, 09:44 Uhr

Die Aktie von Adyen Parts Sociales erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 13,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei -18,94 %.

Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat das Margenziel für dieses Jahr gesenkt und für die kommenden Jahre gleich ganz gestrichen. So rechnet das Unternehmen für das laufende Jahr bei der Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1233 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe die Erwartungen im dritten Quartal auf den ersten Blick klar getoppt, schrieb Hannes Leitner am Mittwochmorgen. …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,23 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,66 %. PayPal notiert im Minus, mit -1,25 %.

Adyen Parts Sociales Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Adyen Parts Sociales Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Adyen Parts Sociales Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.