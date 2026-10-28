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    Prognose angehoben: Iran-Krieg treibt BASF-Gewinne

    Aktie verliert trotzdem

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    BASF korrigiert die Gewinnprognose für 2026 bereits zum zweiten Mal nach oben. Grund ist eine überraschende Nachfragewelle aus der Chemiebranche infolge der Krise am Golf.

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    Aktie verliert trotzdem - Prognose angehoben: Iran-Krieg treibt BASF-Gewinne
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Der deutsche Chemiekonzern BASF schraubt seine Gewinnprognose für das laufende Jahr bereits zum zweiten Mal nach oben. Grund dafür ist eine ungewöhnliche Entwicklung: Die Sperrung der Straße von Hormuz und die damit verbundenen Lieferausfälle aus dem Nahen Osten haben die Nachfrage nach Chemieprodukten in Europa kräftig angekurbelt und damit ausgerechnet der kriselnden Branche in Deutschland Auftrieb gegeben, obwohl die Energiepreise zugleich deutlich gestiegen sind.

    Die BASF-Aktie reagierte am Mittwochmorgen mit einem Verlust von rund 1,5 Prozent.

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    Für 2026 rechnet BASF nun mit einem bereinigten operativen Ergebnis zwischen 7,4 und 7,8 Milliarden Euro. Im Juli hatte der Konzern noch eine Spanne von 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro genannt.

    Im dritten Quartal erzielte BASF einen Umsatz von 16,4 Milliarden Euro und lag damit knapp fünf Prozent über den Erwartungen der von BASF selbst befragten Analysten. Höhere Preise, mit denen die gestiegenen Energiekosten weitergegeben wurden, trugen maßgeblich zu diesem Ergebnis bei, in geringerem Umfang auch steigende Absatzmengen.

    Besonders kräftig lief das Geschäft in der Region Greater China, zu der neben dem chinesischen Festland auch Hongkong, Macau und Taiwan zählen: Dort wuchs der Umsatz um rund ein Drittel, getragen von einem Mengenwachstum von 20 Prozent.

    Einziger Wermutstropfen bleibt die Agrarsparte, die BASF an die Frankfurter Börse bringen will. Während die übrigen Geschäftsbereiche deutlich zulegten, brach der Umsatz hier um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein. Der Börsengang ist bis Mitte 2027 geplant.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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