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    Scandinavian Astor Group AB: Earnings Call für Investoren am 11.11.2026

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    NuWays veranstaltet am 11.11.2026 um 10:00 Uhr einen Earnings Call mit Martin Elovsson, , Louise Aberg, und Niclas Severin, von Scandinavian Astor Group AB. Die Teilnahme ist kostenlos.

    Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit Scandinavian Astor Group AB.

    Unternehmen: Scandinavian Astor Group AB
    Datum: 11.11.2026 10:00 Uhr
    Speaker: Martin Elovsson, , Louise Aberg, und Niclas Severin,


    Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/astor-earnings-call-2026-11-11

    +++

    Über Scandinavian Astor Group AB:

    Die Scandinavian Astor Group ist ein schwedischer Verteidigungskonzern. Der Konzern umfasst drei Geschäftsbereiche: Astor Tech, Astor Industry und Astor Protect. Innerhalb von Astor Industry fungieren die Unternehmen hauptsächlich als Zulieferer von Komponenten für große Unternehmen der Verteidigungsindustrie, aber auch für andere große Industriezweige. Astor Tech liefert fortschrittliche Systeme und Produkte, die ausschließlich für die Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie bestimmt sind, im Rahmen von Rahmen- oder Agenturverträgen, vor allem an Regierungsbehörden. Astor Protect liefert fortschrittliche Sicherheits- und Überlebenslösungen für kritische Umgebungen mit Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen persönliche Schutzausrüstung, Rettungsausrüstung und taktische Sicherheitssysteme für öffentliche und private Akteure.

    Die Astor Group besteht aus: Oscilion, Marstrom Composite, JPC Composite, Composite Design Sweden, Carbonia Composites, Mikroponent, Welas, Airsafe Sweden, Scandiflash, Ammunity und Nordic Shield Group.






    Verfasst von NuWays AG
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    Scandinavian Astor Group AB: Earnings Call für Investoren am 11.11.2026 NuWays veranstaltet am 11.11.2026 um 10:00 Uhr einen Earnings Call mit Martin Elovsson, , Louise Aberg, und Niclas Severin, von Scandinavian Astor Group AB. Die Teilnahme ist kostenlos.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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