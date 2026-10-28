Kommt jetzt der Durchbruch für Konsum-Aktien? Unilever hebt Prognose an

Angesichts des hohen Zinsumfelds mehren sich die Sorgen der Anleger um den KI-Trade. Die Rotation in defensivere Werte wie Konsumgüter-Aktien könnte gerade jetzt an Dynamik gewinnen. Profiteur dieser Sektorrotation wäre auch Unilever.

Der Grund: Die starke Nachfrage in Schwellenländern und Preiserhöhungen, die dazu beitrugen, höhere Rohstoffkosten auszugleichen.

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Der Konsumgüterkonzern, der unter CEO Fernando Fernandez sein Portfolio vereinfacht hat, um sich auf Schönheits- und Körperpflegemarken zu konzentrieren, hat die Preise für Haushalts- und Körperpflegeprodukte erhöht, um den höheren Energie- und Transportkosten entgegenzuwirken.

Große Konsumgüter- und Lebensmittelkonzerne, darunter Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestlé und Reckitt, haben vor weiteren Preiserhöhungen im nächsten Jahr gewarnt, um die steigenden Energie-, Rohstoff- und Frachtkosten auszugleichen.

Bislang wirken sich die Preiserhöhungen noch positiv in der Bilanz aus. So meldete Unilever für das Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 5,2 Prozent.

Der Hersteller von Dove-Seife und Hellmann's Mayonnaise bestätigte auch seine Umsatz- und Gewinnmargenprognose für 2026 und erklärte, er erwarte ein organisches Umsatzwachstum von rund 5 Prozent in der zweiten Jahreshälfte 2026.

"Die Schwellenländer waren erneut ein wichtiger Wachstumstreiber, mit einem breit angelegten Wachstum in allen Märkten, angeführt von Indien und mit anhaltender Stärke in Lateinamerika und Südostasien", sagte Fernandez in einer Erklärung.

Die Performance in den entwickelten Märkten sei aber schwächer ausgefallen.

Unilever reiht sich in die wachsende Liste der Konsumgüterunternehmen ein, die die Umsatzprognosen für das Quartal dank eines stärker als erwartet ausgefallenen Mengenwachstums übertrafen.

Auch Procter & Gamble, L'Oréal und der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé meldeten letzte Woche Quartalsumsätze, die die Erwartungen übertrafen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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