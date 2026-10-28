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    CDU-Abgeordnete sollten eidesstattliche Erklärung unterschreiben

    Sachsen-Anhalt

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    Für Sie zusammengefasst
    • CDU-Streit in Sachsen-Anhalt wegen AfD-Wahl hält an
    • CDU-Fraktion verlangte eidesstattliche Erklärungen
    • Mehr Stimmen als AfD-Sitze werfen Fragen zur CDU auf
    Sachsen-Anhalt - CDU-Abgeordnete sollten eidesstattliche Erklärung unterschreiben
    Foto: Siarhei - 356130783

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - In der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt gibt es wegen der Wahl eines AfD-Abgeordneten zum Landtagspräsidenten weiter Streit. So sollten die CDU-Abgeordneten in einer Fraktionssitzung eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben, nicht für den AfD-Kandidaten gestimmt zu haben, wie mehrere CDU-Abgeordnete der Deutschen Presse-Agentur bestätigten.

    Demnach sei den CDU-Abgeordneten in einer fraktionsinternen Sitzung eine eidesstattliche Versicherung vorgelegt worden, in der sie erklären sollten, weder AfD-Politiker Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten, noch dessen Parteikollegen Hans-Thomas Tillschneider zum Vizepräsidenten des Landtags gewählt zu haben. Beide wurden Anfang Oktober mit mehr Stimmen gewählt, als die AfD Sitze im neuen Landtag von Sachsen-Anhalt hat. Seitdem wird darüber diskutiert, ob diese Stimmen möglicherweise aus der CDU gekommen sein könnten. Die Fraktion wies dies stets zurück. Tobias Rausch ist der erste AfD-Landtagspräsident eines deutschen Parlaments./sus/DP/mis






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