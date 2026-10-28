ODDO BHF stuft RYANAIR HLDGS auf 'Underperform'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Ryanair von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Emira Sagaama begründete dies in der Analyse der Airline-Branche mit den bei den Iren vergleichsweise unvorteilhaften Absicherungen der Treibstoffkosten für das Geschäftsjahr 2028. Insgesamt erwartet sie im Sektor durch die hohen Kerosinpreise zunehmende Kapitaldisziplin./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 18:42 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:10 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 23,11EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: ODDO BHF

Analyst: Emira Sagaama

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 6m

