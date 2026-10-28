ODDO BHF stuft RYANAIR HLDGS auf 'Underperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Ryanair von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Emira Sagaama begründete dies in der Analyse der Airline-Branche mit den bei den Iren vergleichsweise unvorteilhaften Absicherungen der Treibstoffkosten für das Geschäftsjahr 2028. Insgesamt erwartet sie im Sektor durch die hohen Kerosinpreise zunehmende Kapitaldisziplin./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 18:42 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:10 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 18:42 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:10 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 23,11EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: ODDO BHF
Analyst: Emira Sagaama
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 27
Währung: EUR
Zeitrahmen: 6m
Analyst: Emira Sagaama
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 27
Währung: EUR
Zeitrahmen: 6m
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