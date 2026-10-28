Börsenstart Europa - 28.10. - CH 20 schwach -0,43 %

Der MDAX steht bei 30.487,26 PKT und gewinnt bisher +0,09 %. Top-Werte: SUESS MicroTec +3,51 %, Porsche AG +2,38 %, Jenoptik +2,01 % Flop-Werte: ThyssenKrupp -9,93 %, Salzgitter -3,41 %, flatexDEGIRO -2,34 %

Der DAX steht aktuell (09:59:26) bei 25.549,02 PKT und fällt um -0,21 %. Top-Werte: Deutsche Bank +2,93 %, Siemens Energy +1,29 %, Deutsche Telekom +0,84 % Flop-Werte: Symrise -9,55 %, Zalando -1,11 %, DHL Group -1,07 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:26) bei 4.083,63 PKT und fällt um -0,15 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +3,51 %, Jenoptik +2,01 %, SILTRONIC AG +1,72 %

Flop-Werte: ATOSS Software -2,91 %, TeamViewer -1,97 %, Bechtle -0,93 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.153,38 PKT und verliert bisher -0,19 %.

Top-Werte: DANONE +3,71 %, Deutsche Bank +2,93 %, Nokia +1,32 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -5,84 %, Banco Santander -4,16 %, Intesa Sanpaolo -2,06 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.442,34 PKT und fällt um -0,24 %.

Top-Werte: Lenzing +2,50 %, Palfinger +1,94 %, OMV +1,26 %

Flop-Werte: voestalpine -1,70 %, Verbund Akt.(A) -1,30 %

Der CH 20 steht bei 14.560,00 PKT und verliert bisher -0,43 %.

Top-Werte: Logitech International +2,03 %, ABB +1,02 %, Novartis +0,91 %

Flop-Werte: UBS Group -2,80 %, Sandoz Group -2,60 %

Der FR 40 steht aktuell (09:59:22) bei 7.882,93 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: DANONE +3,71 %, Stellantis +3,17 %, ORANGE +1,13 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -1,75 %, Kering -1,72 %, BNP Paribas (A) -1,60 %

Der SE 30 steht aktuell (09:53:24) bei 3.257,88 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Sandvik +1,44 %, ABB +1,02 %, Tele2 (B) +0,65 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -3,38 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,27 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.590,00 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Allwyn +0,45 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,14 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,08 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,27 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,41 %, Viohalco -0,96 %