Algo Grande Copper meldet neue Skarn-Entdeckung in Adelita; das Step-out-Bohrloch AG-CG-PH2-003 ergab insgesamt 139,81 Meter mit einem Gehalt von 1,3 % CuÄq aus Cerro Grande und dem neuen Margarita-Skarn

VANCOUVER, British Columbia / 28. Oktober 2026 / IRW-Press / Bohrloch AG-CG-PH2-003 („Bohrloch PH2-3“) wurde als Step-out des Phase-I-Bohrlochs AG-GC-002 („Bohrloch PH1-2“) gebohrt. Die Mineralisierung in Bohrloch PH2-3 ist ein Step-out von ca. 105 Metern vertikal oberhalb der Mineralisierung in Bohrloch PH1-2, in dem Algo Grande drei neue mineralisierte Skarn-Horizonte in Cerro Grande entdeckt hatte ( siehe Pressemitteilung vom 5. Februar 2026) . Bohrloch PH2-3 durchteufte eine bedeutende Erweiterung der Zone Cerro Grande 2, die Algo Grande in Phase I entdeckt hatte, über 87,98 Meter mit einem Gehalt von 1,6 % CuÄq. Zudem erweiterte Bohrloch PH2-3 die Mineralisierung in Cerro Grande 3 bis in eine vertikale Tiefe von etwa 485 Metern; dies ist eine neu identifizierte Zone von etwa 110 Metern unterhalb der Zone Cerro Grande 2 (einschließlich 4,15 Metern mit einem Gehalt von 1,6 % CuÄq ab 473,09 Metern). Tiefer in dem Bohrloch wurde der Margarita-Skarn entdeckt (14,37 Meter mit 1,1 % CuÄq), ein neuer, goldreicher Skarn eines anderen Typs, der laut Interpretation einer Verwerfung (F3NW) folgt, deren Funktion als Kontrolle der Mineralisierung von Adelita bisher nicht erkannt worden war. Dies ist das erste Bohrloch, das das Modell des Unternehmens stützt, nach dem Verwerfungen, die den Kalksteinkorridor durchkreuzen, die Skarnbildung steuern, und es deutet darauf hin, dass in Adelita über Cerro Grande hinaus noch mehrere Skarnkörper lagern könnten.

Abbildung 1. Bohrloch PH2-3, Probe 217671 (212,40 bis 212,95 Meter): 16,6 % Cu, 1,1 g/t Au, 583 g/t Ag. Semi-massiver Chalkosin, Bornit und Chalkopyrit.

139,81 Meter mit einem Gehalt von 1,3 % CuÄq kombiniert (0,81 % Cu, 35,6 g/t Ag, 0,36 g/t Au) aus Cerro Grande 2, Cerro Grande 3 und dem neuen Margarita-Skarn.¹

Neue Entdeckung: Der Margarita-Skarn

14,37 Meter mit einem Gehalt von 1,1 % CuÄq (0,50 % Cu, 0,81 g/t Au, 8,7 g/t Ag) ab 624,47 Metern in Magnetit-Bornit-Chalkopyrit-Endoskarn, einschließlich 1,01 Metern mit einem Gehalt von 6,0 % CuÄq (2,10 % Cu, 4,98 g/t Au).

Ein neuer Skarn eines anderen Typs: goldreich, etwa 250 Meter (Luftlinie) von der Phase-I-Mineralisierung in Bohrloch PH1-2 entfernt und etwa 40 Meter unterhalb von Cerro Grande 3 gelegen; laut Interpretation verläuft er entlang der Verwerfung F3NW, einer strukturellen Kontrolle, die in Adelita bisher nicht erkannt worden war.

Cerro-Grande-Skarn :

Cerro Grande 2: 87,98 Meter mit einem Gehalt von 1,6 % CuÄq (1,03 % Cu, 47,1 g/t Ag, 0,35 g/t Au) ab 196,35 Metern, einschließlich 7,40 Metern mit 5,2 % CuÄq und 1,95 Metern mit 9,8 % CuÄq; ein Step-out der Abschnitte von Cerro Grande 2 in Bohrloch PH1-2.

Cerro Grande 3: vier mineralisierte Skarne über 109,71 Meter (473,09 bis 582,80 Meter), in einer Luftlinienentfernung von etwa 125 Metern zu Bohrloch PH1-2; sie erweitern Cerro Grande bis in ca. 485 Meter vertikale Tiefe.

Abbildung 2. Neu entdeckter Margarita-Skarn, Bohrloch PH2-3, 628,79 bis 629,80 Meter: 2,10 % Cu, 4,98 g/t Au, 35,0 g/t Ag. Bornit, Chalkosin, Covellin und Chalkopyrit.

Algo Grande Copper Corp. („Algo Grande“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: ALGR | OTC: ALGRF | FWB: KM00) meldet die Untersuchungsergebnisse aus Bohrloch PH2-3 im Projekt Adelita, Sonora, Mexiko. Das Bohrloch führte zur Entdeckung des Margarita-Skarns, eines neuen, goldreichen Skarns, der etwa 250 Meter von der in Bohrloch PH1-2 durchteuften Phase-I-Mineralisierung entfernt liegt; insgesamt wurden in Cerro Grande und im Margarita-Skarn 139,81 Meter mit einem Gehalt von 1,3 % Kupferäquivalent („CuÄq“) durchteuft, einschließlich 87,98 Meter mit 1,6 % CuÄq ab 196,35 Metern in Cerro Grande 2. Cerro Grande 3 besteht aus vier mineralisierten Skarnen über 109,71 Meter (473,09 bis 582,80 Meter), einschließlich 4,15 Metern mit einem Gehalt von 1,6 % CuÄq ab 473,09 Metern und 1,00 Meter mit einem Gehalt von 3,6 % CuÄq ab 506,00 Metern.

João Rocha, EurGeol, Vice President of Exploration von Algo Grande Copper, merkte dazu wie folgt an: „Dies ist ein bedeutender Durchbruch. Der Margarita-Skarn ist die Entdeckung eines neuartigen, goldreichen Endoskarns, der laut unserer Interpretation einer neuen Verwerfung folgt. Dies bestätigt die vom Geologenteam von Algo Grande entwickelte These, dass in Adelita ein strukturell kontrolliertes System vorliegt, das bisher nicht erkannt worden war, und es zeigt, dass das Konzessionsgebiet noch weiteres Entdeckungspotenzial bietet. Cerro Grande wächst kontinuierlich: Während Cerro Grande 2 den Gehalt und die Kontinuität des Systems bestätigt und Cerro Grande 3 das System in die Tiefe erweitert, eröffnet der Margarita-Skarn völlig neue Explorationsmöglichkeiten im Konzessionsgebiet Adelita.“

¹ Die kombinierte Länge von 139,81 Metern ist die nach Längen gewichtete Summe von drei separaten Mischabschnitten (87,98, 29,17 bzw. 22,66 m für Cerro Grande 2, Cerro Grande 3 und den Margarita-Skarn); es ist kein kontinuierlicher Abschnitt.

² CuÄq % = 0,8 x (Cu % + (Au g/t x 0,9816) + (Ag g/t x 0,0140)), anhand von 5,20 USD/Pfund Cu, 3.500 USD/Unze Au, 50 USD/Unzen Ag und eines angenommenen Gewinnungsgrades von 80 % für alle Metalle; die Gewinnungsgrade wurden noch nicht ermittelt, und der CuÄq-Wert dient lediglich zur Veranschaulichung. Zink ist nicht enthalten. Die Abschnitte verstehen sich als bohrlochabwärts verlaufende Längen; die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt. Die Abschnitte von 87,98 m, 22,66 m und 14,37 m umfassen 95, 18 und 12 Halbkernproben.

³ Zink ist im Kupferäquivalent (CuÄq) nicht enthalten.

Die Koordinaten sind WGS84 / UTM Zone 12N; die Ost- und Nordkoordinaten des Bohrlochansatzes wurden per GPS ermittelt. *Die Höhe des Bohrlochansatzes wurde anhand der LiDAR-Oberfläche am Bohrlochansatz-Standort mittels Drohne ermittelt. Die bereits gemeldeten 490 Meter waren eine GPS-Höhe, die den Bohrlochansatz 31 Meter unter der LiDAR-Bodenoberfläche platzierte, während die LiDAR-Oberfläche bis innerhalb von 2 Metern mit den vermessenen Bohrlochansätzen der benachbarten Phase-I-Bohrlöcher übereinstimmt. Die Abbildungen und vertikalen Tiefen basieren auf der LiDAR-Höhe. Der Azimut ist wahr (magnetischer Azimut 242,6 Grad). Die Bohrlochvermessung wurde mit einem Gyroskop durchgeführt.

Abbildung 3: Schematische Karte des Bohrkorridors von Cerro Grande mit Kennzeichnung des Bohrlochs PH2-3 (diese Untersuchungsergebnisse werden hier bekanntgegeben), der Zonen Cerro Grande 1, 2 und 3, der Entdeckung Margarita-Skarn und der nach Nordwesten verlaufenden Verwerfungen F1NW bis F4NW (potenzielle Kanäle). Die Cu-Gehaltskörper sind nicht durch geologische Grenzen eingeschränkte Leapfrog-Volumenkörper, die vor den Phase-II-Untersuchungsergebnissen erstellt wurden; sie stellen weder eine Mineralressource noch ein Explorationsziel dar.

Abbildung 4: Querschnitt A-A′ (070 bis 250 Grad, Blickrichtung NNW). Die schraffierten, gestrichelten Umrisse sind konzeptionelle Skizzen möglicher Erweiterungen der Cu-Gehaltsmodelle; sie dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen weder ein Modell noch eine Mineralressource oder ein Explorationsziel dar. Cerro Grande 3 wird als zusammenhängende Zone dargestellt, in der die Abschnitte gekennzeichnet sind; mit Ausnahme des ersten weisen alle anderen Abschnitte einen Gehalt von 0,5 % CuÄq oder mehr ohne Verwässerung auf. Der Ansatzpunkt des Bohrlochs ist auf der LiDAR-Oberfläche eingezeichnet.

Kontext der Entdeckung

Das Unternehmen verwendet drei Arbeitsbezeichnungen für die Zonen von Cerro Grande. Cerro Grande 1 bezeichnet den Skarn, der in historischen Bohrlöchern gefunden wurde. Cerro Grande 2 umfasst die Skarne, die in Phase I entdeckt wurden, einschließlich der drei Skarne in Bohrloch PH1-2 im Bereich von etwa 400 Metern (338 bis 350, 365 bis 374 und 390 bis 401 Meter bohrlochabwärts). Die in Bohrloch PH2-3 durchteuften 87,98 Meter sind ein Step-out der in Bohrloch PH1-2 identifizierten Zone Cerro Grande 2. Cerro Grande 3 umfasst vier mineralisierte Skarne über 109,71 Meter (473,09 bis 582,80 Meter). Die visuelle Kernprotokollierung für Bohrloch PH2-3, einschließlich eines vertikalen Step-outs von 105 Metern oberhalb von Bohrloch PH1-2, wurde in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. August 2026 bekannt gegeben (der Bohrbeginn wurde in der Pressemitteilung vom 31. Juli 2026 gemeldet); in dieser Pressemitteilung werden die Untersuchungsergebnisse gemeldet. Der hier beschriebene Margarita-Skarn-Abschnitt (615,27 bis 654,12 Meter) ersetzt die in der Pressemitteilung vom 7. Oktober 2026 auf der Basis der visuellen Kernprotokollierung angegebene Länge von 602,0 bis 654,1 Metern. Über Bohrloch PH1-2 wurde bereits in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 5. Februar 2026 und 2. April 2026 berichtet.

Der Margarita-Skarn befindet sich in einer vertikalen Tiefe von ca. 530 Metern, in einer Luftlinienentfernung von rund 250 Metern zur Mineralisierung von Cerro Grande 2 in Bohrloch PH1-2 und etwa 40 Meter unterhalb der Basis der neu identifizierten Zone Cerro Grande 3. Nach Interpretation des Unternehmens folgt die Struktur dem Verlauf von F3NW, einer von vier nordwestlich ausgerichteten Verwerfungen (F1NW bis F4NW, von Ost nach West), die als potenzielle Kanäle kartiert wurden; dies stützt die These eines strukturell kontrollierten Systems in Adelita und deutet darauf hin, dass das Konzessionsgebiet Raum für weitere Entdeckungen außerhalb des Cerro Grande-Gebiets bietet. Die Struktur und der Margarita-Skarn müssen noch durch weitere Bohrungen untersucht werden.

Cerro Grande 3 umfasst Skarn 1 (473,09 bis 477,24 Meter), Skarn 2 (502,96 bis 509,80 Meter), Skarn 3 (524,60 bis 527,57 Meter) und Skarn 4 (567,59 bis 582,80 Meter), gelagert in Granat-Exoskarn, in dem Chalkosin, Sphalerit und Chalkopyrit identifiziert wurden, voneinander getrennt durch Marmor, Endoskarn und nicht mineralisierten Exoskarn.

Aktueller Stand des Phase-II-Bohrprogramms

Im Rahmen des Phase-II-Programms über ca. 7.200 Meter wurden bisher mehr als 4.000 Meter gebohrt. Derzeit wird in Cerro Grande Bohrloch AG-CG-PH2-009 gebohrt, während in Las Trancas das zweite Bohrloch ausgeführt wird. Die Untersuchungsergebnisse für die Bohrlöcher AG-CG-PH2-004 bis AG-CG-PH2-009 von Cerro Grande und für die Bohrlöcher 1 und 2 von Las Trancas stehen noch aus; sie werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen und überprüft wurden. Die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Oktober 2026 angekündigte gravimetrische Bodenmessung wurde am 22. Oktober 2026 aufgenommen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Alle in dieser Pressemitteilung genannten Bohrkernproben wurden bei ALS Laboratories, einem unabhängigen, international akkreditierten Labor mit Standorten in Hermosillo (Mexiko) und Vancouver (Kanada), aufbereitet und analysiert. Die Probenaufbereitung erfolgte unter Verwendung der ALS-Aufbereitungsmethoden CRU-31 (Zerkleinern), SPL-31 (Teilen) und PUL-31 (Pulverisieren), wobei ein Probenpulver hergestellt wurde, von dem mindestens 85 % ein 75-Mikrometer-Sieb passierten. Bei den Multi-Element-Analysen kam ME-ICP61a zum Einsatz, ein Verfahren mit einem Vier-Säuren-Aufschluss, gefolgt von einer ICP-AES-Analyse. Der Goldgehalt wurde mittels Au-AA23 analysiert, mittels Brandproben-Schmelzaufschluss mit anschließender Bestimmung durch Atomabsorptionsspektroskopie. Proben, deren Ergebnisse über der oberen Nachweisgrenze von ME-ICP61a lagen, wurden mit der entsprechenden Methode für Werte über der Nachweisgrenze erneut analysiert (Ag-OG62 für Silber und Cu-OG62 für Kupfer).

ALS wendet interne Qualitätskontrollverfahren an, darunter die routinemäßige Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialien, Leerproben und Doppelproben. Das Unternehmen hat ein unabhängiges Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm durch die systematische Einfügung von blinden zertifizierten Referenzmaterialien und Leerproben in den Probenstrom implementiert. Im Rahmen des QA/QC-Programms des Unternehmens wurden bei bestimmten Kontrollproben der hierin genannten Chargen Ergebnisse festgestellt, die außerhalb der Akzeptanzgrenzen lagen. Das Unternehmen hat ALS darüber informiert und die betroffenen Chargen überprüft; die erneute Analyse ausgewählter Proben wurde abgeschlossen, und die hierin aufgeführten Ergebnisse spiegeln das Ergebnis dieser Überprüfung wider.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von João Rocha, EurGeol, Vice President of Exploration von Algo Grande Copper Corp., einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die qualifizierte Person hat angemessene Verfahren zur Datenüberprüfung der hierin offengelegten Bohr- und Analysedaten durchgeführt, einschließlich einer Überprüfung der Bohrstandorte, der Bohrlochvermessungsdaten, der Probenahmeverfahren und der Analyseergebnisse, und hält diese für angemessen und ausreichend, um die offengelegten Informationen zu untermauern.

Über Algo Grande Copper Corp.

Algo Grande Copper Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das das Projekt Adelita vorantreibt, ein großflächiges Kupfer-Silber-Gold-Projekt mit mehreren Mineralisierungssystemen im produktiven Kupfergürtel Arizona-Sonora. Das 5.895 Hektar große Projekt Adelita wird von der hochgradigen Cu-Au-Ag-Skarnentdeckung Cerro Grande geprägt, die entlang eines definierten, sich über mehr als 7 Kilometer erstreckenden Korridors eine starke geophysikalische Kontinuität aufweist. Die Neuaufbereitung historischer geophysikalischer Daten und geologische Kartierungen im Gelände deuten darauf hin, dass in der Tiefe möglicherweise ein Porphyrsystem vorhanden ist, was auf ein klassisches Skarn-Porphyr-Mineralisierungsmodell schließen lässt, das jenem bedeutender Lagerstätten im gesamten Nordwesten Mexikos ähnelt.

IM NAMEN VON ALGO GRANDE COPPER CORP.

Enrico Gay

Chief Executive Officer

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Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Fakten darstellen, „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements, die unter Berücksichtigung seiner Erfahrung und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management unter den Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als unrichtig erweisen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Algo Grande wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Dazu gehören unter anderem Aussagen zur Interpretation von Bohr- und Analyseergebnissen, zur Interpretation des Margarita-Skarn und der Strukturen F1NW bis F4NW, zu den in den Abbildungen dargestellten konzeptuellen Erweiterungen, zum Erhalt und zur Interpretation ausstehender Analyseergebnisse, zur Kontinuität und Ausdehnung der Mineralisierung in Streichrichtung und in der Tiefe, die Explorationspläne des Unternehmens, einschließlich des laufenden Bohrprogramms der Phase II, sowie die in den von Algo Grande bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführten Faktoren (die unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können). Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus gelten zukunftsgerichtete Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management von Algo Grande nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und im Voraus zu beurteilen, welche Auswirkungen jeder dieser Faktoren auf das Geschäft von Algo Grande haben wird oder inwieweit ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Algo Grande übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um Informationen, Ereignisse, Ergebnisse, Umstände oder sonstige Entwicklungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze.

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Die Algo Grande Copper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 0,376EUR auf Frankfurt (28. Oktober 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.