RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Die Schweizer Großbank habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Die Erträge entsprächen weitgehend den Schätzungen, fielen bei der globalen Vermögensverwaltung aber enttäuschend aus. Der Ausblick deute für das Schlussquartal auf eine saisontypische Abschwächung der Transaktionsvolumina sowie eine hohe Vorjahreshürde für die Bruttomargen hin. Die Aussagen zum Zinsüberschuss beinhalteten indes etwas Überraschungspotenzial./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:49 / EDT
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Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 41,07EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
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