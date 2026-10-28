RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Die Schweizer Großbank habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Die Erträge entsprächen weitgehend den Schätzungen, fielen bei der globalen Vermögensverwaltung aber enttäuschend aus. Der Ausblick deute für das Schlussquartal auf eine saisontypische Abschwächung der Transaktionsvolumina sowie eine hohe Vorjahreshürde für die Bruttomargen hin. Die Aussagen zum Zinsüberschuss beinhalteten indes etwas Überraschungspotenzial./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 41,07EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

