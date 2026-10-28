JEFFERIES stuft Traton auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter die Erwartungen insgesamt erfüllt, mit den Aufträgen aber enttäuscht, schrieb Michael Aspinall am Mittwoch. Positiv wertete er die weitere Reduzierung des Anteils am chinesischen Konkurrenten Sinotruk./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 32,34EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:56 Uhr) gehandelt.