RBC stuft DANONE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach den Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe die Erwartungen insgesamt übertroffen, doch die Volumenentwicklung sei hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch in aeiner ersten Reaktion. Den Jahresausblick hätten die Franzosen bestätigt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:57 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 63,16EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 78,00 € , was eine Steigerung von +23,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer