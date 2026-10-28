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    Angriff auf Nvidia! OpenAI plant überraschenden Deal mit Google-Chips

    Wird Nvidia jetzt abgehängt

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    OpenAI plant offenbar, KI-Chips von Google zu kaufen. Für Alphabet winkt ein Milliardengeschäft, während Nvidia zunehmend unter Konkurrenzdruck gerät.

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    Wird Nvidia jetzt abgehängt - Angriff auf Nvidia! OpenAI plant überraschenden Deal mit Google-Chips
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Im milliardenschweren Geschäft mit KI-Chips zeichnet sich eine neue Machtverschiebung ab. OpenAI plant offenbar, künftig Prozessoren von Alphabets Google zu kaufen. Das berichtet das US-Technologiemagazin The Information unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Für Nvidia, das den Markt für KI-Beschleuniger bislang dominiert, könnte damit ein ernst zu nehmender Konkurrent weiter an Bedeutung gewinnen.

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    Besonders brisant: OpenAI gehört zu den wichtigsten Kunden von Nvidia. Der ChatGPT-Entwickler nutzt dessen Grafikprozessoren sowohl für das Training als auch für den Betrieb seiner KI-Modelle. Nun könnte Google mit seinen sogenannten Tensor Processing Units (TPUs) einen Teil dieses Geschäfts übernehmen.

    Google greift Nvidias Milliardenmarkt an

    Die speziell für künstliche Intelligenz entwickelten TPUs gelten als potenziell kostengünstigere Alternative zu Nvidias Grafikprozessoren. Schon 2025 begann OpenAI laut Reuters damit, Google-Chips über die Cloud zu mieten. Ein direkter Kauf wäre ein weiterer Schritt, um sich unabhängiger von Nvidia zu machen.

    Dass die Pläne konkret werden, zeigt auch eine Stellenausschreibung. OpenAI sucht einen Ingenieur, der die leistungsfähigsten Modelle des Unternehmens für Googles TPU-Architektur optimieren soll. Angaben zum möglichen Auftragsvolumen oder zu einem Vertragsabschluss gibt es bislang nicht.

    Auch Oracle setzt auf Google-Chips

    Der mögliche Großauftrag kommt für Alphabet zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Erst am Dienstag wurde bekannt, dass Oracle ab 2027 Googles TPUs in seiner Cloud anbieten will. Auch der OpenAI-Konkurrent Anthropic setzt bereits auf die Prozessoren. Für Nvidia verschärft sich damit der Wettbewerb. Neben Google arbeitet OpenAI gemeinsam mit Broadcom an eigenen KI-Chips, die noch 2026 eingesetzt werden sollen. Ein vollständiger Abschied von Nvidia zeichnet sich allerdings nicht ab.

    Für Alphabet könnte das Geschäft dagegen einen zusätzlichen Wachstumstreiber schaffen. Die Quartalszahlen, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss erwartet werden, dürften deshalb besonders genau auf die Entwicklung des Cloud- und KI-Chipgeschäfts abgeklopft werden.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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