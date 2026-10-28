Delivery Hero steckt sich nochmals höhere Ziele
ROUNDUP/Vor Übernahme-Fristende
- Delivery Hero knackt erstmals eine Milliarde Bestellungen
- Umsatzplus von über 20 Prozent, Prognose erneut erhöht
- Uber-Offerte prägt den Kurs, Aktie bewegt sich kaum
BERLIN (dpa-AFX) - Der vor der Übernahme stehende Essenslieferdienst Delivery Hero hat sein Wachstum im dritten Quartal beschleunigt. Chef und Mitgründer Niklas Östberg zeigte sich bei der Vorlage der Zahlen am Mittwoch zufrieden: Erstmals seien in einem Quartal mehr als eine Milliarde Bestellungen erreicht worden. Als Folge erhöhte das Unternehmen erneut seine Jahresprognose. Die im MDax notierte Aktie reagierte indes kaum.
Das Papier bewegt sich seit Mitte Juli mehr oder weniger seitwärts. Damals hatte der Konkurrent Uber ein Übernahmeangebot vorgelegt. Die Annahmefrist für die Offerte von 41,50 Euro je Aktie läuft bis zum 5. November. Zuletzt kostete eine Delivery-Hero-Schein gut 37 Euro.
Der Konzern erwartet nun für den Bruttowarenwert (GMV) im laufenden Jahr einen Zuwachs von 10 bis 12 Prozent im Vergleich zu 2025. Zuvor waren 9 bis 11 Prozent angepeilt. Der Umsatz soll um 18 bis 20 Prozent zulegen, das ist an beiden Enden der Spanne jeweils ein Prozentpunkt mehr. Beide Jahresziele sind gerechnet zu konstanten Wechselkursen und auf vergleichbarer Basis (Like-for-Like). Auch der Ausblick für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) sowie für den Barmittelzufluss wurden erhöht. Delivery Hero hatte erst im Sommer seine Ziele angehoben.
Im abgelaufenen Jahresviertel stieg der Bruttowarenwert auf vergleichbarer Basis um 13,6 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte. Der Umsatz legte um mehr als ein Fünftel auf 4,3 Milliarden Euro zu. Alle Regionen trugen zu dem Wachstum bei. Der am schnellsten wachsende Markt des Unternehmens ist dabei die Region Americas. Hierzu zählt Delivery Hero Länder in Süd- und Zentral-Amerika sowie in der Karibik.
Bernstein-Expertin Annick Maas merkte an, dass es im Vorfeld nur sehr wenige Analystenschätzungen gab. Im Vergleich zu diesen habe Delivery Hero die Erwartungen aber übertroffen. Zudem sei Asien wieder auf den Wachstumskurs zurückgekehrt. Maas erhofft sich Hinweise vom Management zur Geschäftsentwicklung im laufenden Schlussquartal. Ihrer Meinung nach dürften allerdings die Uber-Transaktion und alle damit verbundenen Nachrichten weiterhin der wichtigste Kursfaktor bleiben./lew/tav/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 30.492 auf Ariva Indikation (28. Oktober 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +85,69 %/+1.267,32 % bedeutet.
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Aber das hatten wir doch auch schon (siehe #1.666 ).
Das Gesetz, welches Bieter daran hindert, Aktien einer deutschen Zielgesellschaft (wie Delivery Hero) nach der Veröffentlichung eines Angebots unter dem festgelegten Übernahmepreis über die Börse zu erwerben, ist das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) – konkret flankiert durch die WpÜG-Angebotsverordnung (WpÜGAngebV).
Die relevanten Kernregelungen hierzu umfassen:
- Das Mindestpreisgebot (§ 31 WpÜG): Der Bieter muss allen Aktionären eine angemessene Gegenleistung anbieten. Dieser Mindestwert orientiert sich gesetzlich am gewichteten inländischen Börsenkurs der letzten drei Monate vor der Ankündigung oder an Preisen, die der Bieter in den letzten sechs Monaten vor dem Angebot selbst gezahlt hat.
- Das Verbot von Parallelgeschäften (§ 31 Abs. 6 WpÜG i.V.m. § 9 WpÜGAngebV): Während der laufenden Annahmefrist eines öffentlichen Übernahmeangebots ist es dem Bieter untersagt, Aktien der Zielgesellschaft außerhalb des Angebots (also direkt vom Markt) zu Konditionen zu erwerben, die von der Angebotsunterlage abweichen.
- Die Nachbesserungspflicht (Best-Price-Rule): Sollte Uber dennoch Aktien am Markt zu einem höheren Preis als dem Angebotspreis erwerben, erhöht sich das Angebot für alle Aktionäre automatisch auf diesen höheren Preis. Ein Kauf unterhalb des Angebots- bzw. Übernahmepreises am freien Markt ist rechtlich nicht zulässig, um den gesetzlichen Grundsatz der Gleichbehandlung aller Aktionäre (§ 3 Abs. 1 WpÜG) zu wahren
Unterhalb des Übernahmeangebots wäre das rechtlich verboten.
Sollte Uber dennoch in der Zwischenzeit versuchen, außerhalb des offiziellen Angebotsverfahrens Aktien zu erwerben (egal ob an oder außerhalb der Börse), gilt folgendes Prinzip:
- Kauft Uber Aktien zu einem höheren Preis als 41,50 Euro, erhöht sich der Mindestpreis des offiziellen Übernahmeangebots für alle Aktionäre automatisch auf diesen neuen, höheren Wert.
- Der Erwerb von Aktien zu einem niedrigeren Preis ist schlicht unzulässig, da Großinvestoren oder andere Marktteilnehmer nicht schlechter gestellt werden dürfen als diejenigen, die das Angebot regulär während der Laufzeit bis zum 5. November 2026 annehmen.
Das südkoreanische Kartellamt prüft das Ganze mit zwei unterschiedlichen Brillen:
- Die wettbewerbsfördernde Brille: Die KFTC sieht, dass Kakao im Taxi-Markt ein fast unangreifbares Monopol hat. Wenn Uber durch die Baemin-Übernahme plötzlich eine echte Chance bekommt, Kakao herauszufordern, stärkt das langfristig den Wettbewerb bei den Fahrtdiensten – was gut für Verbraucher und Taxifahrer ist.
- Die wettbewerbswidrige Brille: Genau diese geplante Verknüpfung der Dienste macht der Behörde gleichzeitig Angst. Sie befürchtet einen „Lock-In-Effekt“. Wenn Uber die Marktmacht von Baemin nutzt, um Konkurrenten in beiden Märkten (wie Kakao beim Taxi und Coupang Eats beim Essen) gleichzeitig zu erdrücken, wird der Wettbewerb beschädigt.
Wahrscheinlich Auflagen gem. KI:
1. Striktes Verbot von Daten-Incentives (Data-Splitting)
Das größte regulatorische Risiko ist die Verschmelzung der Nutzerdaten.
- Die Auflage: Die KFTC dürfte Uber untersagen, die hochpräzisen Konsum- und Standortdaten von Baemin-Nutzern (z. B. Lieblingsrestaurants, Bestellhäufigkeit, Heimadressen) mit den Mobilitätsdaten von Uber Taxi zusammenzuführen.
- Präzedenzfall: Erst im September 2025 verhängte die KFTC beim Zusammenschluss von AliExpress und Gmarket die historisch erste Data Integration Remedy. Uber wird die IT-Infrastrukturen und Datenbanken beider Dienste in Südkorea voraussichtlich strikt getrennt halten müssen.
2. Diskriminierungsverbot bei Bündelungsangeboten (Kombi-Abos)
Die KFTC wird das Entstehen eines allmächtigen „Uber One“-Abos, das Konkurrenten erdrückt, einschränken.
- Die Auflage: Uber darf zwar Treueprogramme oder kombinierte Abonnements anbieten, diese dürfen aber nicht wettbewerbsbeschränkend exklusiv ausgestaltet sein.
- Konkret bedeutet das: Uber könnte verpflichtet werden, seine Rabatt-Schnittstellen (APIs) für Mobilität oder Lieferungen zu fairen Bedingungen (FRAND-Prinzip) auch Drittanbietern zu öffnen. Das Ziel der KFTC: Ein reiner Taxi-Dienst (wie Kakao Mobility) oder eine reine Liefer-App (wie Coupang Eats) muss theoretisch die Möglichkeit haben, ähnliche Pakete zu schnüren, ohne systematisch benachteiligt zu werden.
3. Transparenzgebote für Händler- und Fahreralgorithmen
Da Uber angekündigt hat, plattformübergreifende Werbe- und Promotion-Angebote für Händler einzuführen, schaut das Kartellamt hier besonders genau hin.
- Die Auflage: Es wird ein strenges Verbot des sogenannten „Self-Preferencing“ (Eigenbevorzugung) geben. Uber darf Restaurants, die beispielsweise exklusiv Uber Taxi für ihre Belegschaft nutzen oder viel Geld für Werbung ausgeben, im Algorithmus der Baemin-App nicht künstlich nach oben ranken.
- Die KFTC verlangt in solchen Fällen oft die Überwachung durch unabhängige, externe Treuhänder (Monitoring Trustees), die regelmäßig die Algorithmen auf Neutralität überprüfen