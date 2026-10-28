Erste NABEP-Rohöllieferung im Rahmen des US-Abkommens trifft in Texas ein

CORPUS CHRISTI, Texas, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Zwei Tanker mit einer Million Barrel venezolanischem Rohöl, das von North American Blue Energy Partners (NABEP) produziert wird, sind in Corpus Christi, Texas, eingetroffen.

Um dem historischen Charakter der Vereinbarung zwischen NABEP und ihrem neuen Hauptabnehmer, der US-Regierung, Rechnung zu tragen, lieferte NABEP die erste Million Barrel Öl kostenlos für den US-Steuerzahler. Die Ladung markiert den Beginn des größeren Vertrags des Unternehmens mit dem US-Außenministerium und dem US-Kriegsministerium, der der US-Regierung das Recht einräumt, 20 % der Produktion von NABEP zum Selbstkostenpreis ohne Aufschlag zu erwerben, zusätzlich zu einer 35-prozentigen Beteiligung an der Muttergesellschaft von NABEP.

Präsident Donald J. Trump und Außenminister Marco Rubio besuchten am Dienstag den Hafen von Corpus Christi, um einen der neu angekommenen Tanker zu besichtigen.

„Diese Ladung erreichte Texas in etwas mehr als einer Woche. Rohöl aus dem Nahen Osten kann mehr als einen Monat brauchen", sagte Alejandro Betancourt, CEO von NABEP. „Auf diese erste Lieferung seit dem US-NABEP-Abkommen werden Tausende solcher Lieferungen folgen, und jede einzelne zeigt der Welt, dass Venezuela wieder ein verlässlicher Energielieferant ist, mit den Vereinigten Staaten als Hauptabnehmer." Jeder Tanker, der nach Norden fährt, bringt Arbeitsplätze und Investitionen zurück nach Venezuela.

NABEP beschäftigt direkt mehr als 5.000 Mitarbeiter und unterstützt über 10.000 Auftragnehmerjobs in ganz Venezuela. Das Unternehmen besitzt außerdem die Rechte zur Vermarktung von mehr als 65 Milliarden Barrel nachgewiesener Reserven im Land und strebt in naher Zukunft eine Produktion von mehr als 1 Million Barrel Öl pro Tag an.

In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen seine Produktion von etwa 18.000 Barrel pro Tag auf mehr als 200.000 Barrel pro Tag gesteigert, finanziert durch Investitionen in Höhe von rund 1 Milliarde Dollar aus eigener Tasche. Mit der gleichen Strategie wird auch die laufende Produktionsoffensive finanziert, wobei jeden Monat weitere Hunderte Millionen Dollar reinvestiert werden. Am 19. Oktober erreichte die gesamte Kohlenwasserstoffproduktion von NABEP in ihren Feldern 223.509 Barrel Öläquivalent pro Tag.

Über North American Blue Energy Partners

North American Blue Energy Partners (NABEP) ist ein unabhängiges Ölexplorations- und -produktionsunternehmen, das in Nord- und Lateinamerika tätig ist und Niederlassungen in Caracas, Maracaibo und Lechería unterhält. NABEP engagiert sich für die verantwortungsvolle Entwicklung von Energieressourcen, die Sicherheit seiner Mitarbeiter und den Wohlstand der Gemeinden, in denen es tätig ist. www.nabep.net

Medienkontakt

press@nabep.com

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