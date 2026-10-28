Appian und PSI CRO schließen strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung KI-gestützter klinischer Studienprozesse

BERLIN, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Appian [Nasdaq: APPN] und PSI CRO haben heute ihre erste gemeinsame KI-gestützte Lösung zur Prozessorchestrierung vorgestellt. Sie automatisiert die Identifizierung und Auswahl geeigneter Prüfzentren für klinische Studien – über verschiedene Therapiegebiete, Indikationen und Länder hinweg.

Die jetzt verfügbare Lösung ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision von PSI und Appian: einer skalierbaren Plattform, die Automatisierung, KI-gestützte Funktionen und Prozessorchestrierung für den gesamten Lebenszyklus klinischer Studien verbindet. Gemeinsam schaffen die Unternehmen die Grundlage dafür, Effizienz, Transparenz und Geschwindigkeit in komplexen klinischen Studienprozessen zu verbessern.

KI und Prozessorchestrierung für die komplexe Auswahl von Prüfzentren

Die Auswahl geeigneter Prüfzentren für klinische Studien erfordert eine enge Abstimmung zwischen vielen Beteiligten. Dabei müssen große Mengen an Dokumenten bearbeitet und zahlreiche Aktivitäten parallel in verschiedenen Ländern und Regionen koordiniert werden. Die neue Lösung bündelt bislang manuelle und dezentral organisierte Arbeitsschritte in einem durchgängigen digitalen Prozess – vom Projektstart bis zu den weiteren Phasen der Auswahl der Prüfzentren.

Als anerkannter Leader im 2026 Gartner Magic Quadrant for Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT) sind wir überzeugt, dass die Appian-Plattform die Grundlage für diese Lösung bietet. Sie identifiziert und wählt für Auftraggeber die am besten geeigneten Prüfzentren aus, sorgt für mehr End-to-End-Transparenz und ermöglicht eine schnellere Durchführung des Auswahlprozesses.

Die Lösung geht über die Automatisierung einzelner Aufgaben hinaus und orchestriert den gesamten Prozess. Dafür verbindet sie Menschen, Daten, Systeme und KI in einem einzigen Workflow. Sie koordiniert Aktivitäten über Teams und Ländergrenzen hinweg und automatisiert die Verarbeitung von Informationen und Dokumenten. Zudem steuert sie die Weiterleitung von Vorgängen und den Umgang mit Ausnahmefällen und bietet Echtzeit-Einblicke in die Prozessleistung.