Abspaltung lässt ThyssenKrupp 'optisch' schwach aussehen

MKostolany schrieb 24.10.26, 15:09

Mal die KI befragt



🚨 tk accelis: Der Börsenprospekt liefert wichtige neue Zahlen!



Stand: 24. Oktober 2026. Der offizielle, am 21. Oktober von der BaFin gebilligte Prospekt liegt vor. Ich konnte die entscheidenden Finanzdaten auswerten.



Die wichtigste Erkenntnis: Die bereinigte Finanzverschuldung beträgt in der Pro-forma-Rechnung 710,6 Mio. €. Dazu kommen erhebliche Pensionsverpflichtungen. Damit lässt sich die bisherige Kursschätzung deutlich besser einordnen.



1. Neue Finanzdaten aus dem Prospekt



Kennzahl Bestätigte Angabe

Finanzverschuldung zum 30.06.2026 299 Mio. €

Finanzverschuldung nach ausgewählten Abspaltungsanpassungen 710,6 Mio. €

Davon Leasingverbindlichkeiten 269 Mio. €

Pensionsrückstellungen zum 30.06.2026 499 Mio. €

Liquide Mittel zum 30.06.2026 64 Mio. €

Neue Kreditfazilität 1,7 Mrd. €

Aktienzahl nach Abspaltung 63.523.647



Die 710,6 Mio. € sind kein tatsächlich gemeldeter Schuldenstand vom Oktober. Die Rechnung berücksichtigt ausgewählte Umstrukturierungsschritte, aber noch keine späteren operativen Zahlungsströme oder Kreditabrufe. Die Kreditfazilität ist außerdem keine zusätzliche Barreserve; ihre Nutzbarkeit hängt von geeigneten Forderungen und Vorräten ab.



2. Meine aktualisierte Aktienbewertung



Reuters berichtete am 21. Oktober über eine Jefferies-Schätzung von rund 3,6 Mrd. € Unternehmenswert einschließlich Schulden.



Daraus ergeben sich zwei wichtige Bewertungsvarianten:



Berechnung Wert je Aktie

3,6 Mrd. € Unternehmenswert abzüglich 710,6 Mio. € Finanzverschuldung 45,49 €

Zusätzlich 499 Mio. € Pensionsrückstellungen als schuldenähnliche Belastung abgezogen 37,63 €



Die zweite Variante ist konservativer. Ob die Pensionen zusätzlich abzuziehen sind, hängt davon ab, welche Verpflichtungen bereits in der Jefferies-Bewertung berücksichtigt wurden. Ein doppelter Abzug wäre falsch.



Meine aktualisierte Orientierung liegt deshalb bei etwa 38–46 € je Aktie, sofern man den Unternehmenswert von 3,6 Mrd. € akzeptiert. Das ist eine Modellbewertung, kein gesicherter fairer Wert.



3. Ertragsentwicklung: Positiv, aber noch nicht am Ziel



Der Prospekt enthält eine neue Ergebnisschätzung für das Geschäftsjahr 2025/26:



Kennzahl 2024/25 Schätzung 2025/26

Bereinigtes EBITDA 229 Mio. € 315–365 Mio. €

Bereinigtes EBIT 98 Mio. € 170–220 Mio. €



Das wäre eine deutliche Verbesserung. Mittelfristig strebt das Unternehmen eine EBITDA-Marge von 4–5 % an. Die Finanzverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA soll zum Geschäftsjahresende unter ungefähr 1 liegen. Beides sind Unternehmensprognosen beziehungsweise Ziele, keine bereits bestätigten Ergebnisse.



Bei einem Unternehmenswert von 3,6 Mrd. € entspricht die Bewertung allerdings etwa dem 10,6-Fachen des geschätzten EBITDA von 340 Mio. €. Das ist für einen zyklischen Werkstoffhändler anspruchsvoll und setzt weiteres Wachstum voraus.



4. Was mich vorsichtig macht



Der Free Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2024/25 nur 108 Mio. €. In den ersten neun Monaten 2025/26 waren es sogar minus 440 Mio. €. Der Vergleichszeitraum des Vorjahres lag ebenfalls deutlich im Minus, sodass saisonale Working-Capital-Effekte eine wichtige Rolle spielen. Trotzdem bleibt die Liquiditätsentwicklung ein zentraler Risikofaktor.



Eine Dividende ist für 2025/26 nicht vorgesehen. Ab dem Geschäftsjahr 2026/27 werden grundsätzlich 30–50 % des Konzernüberschusses angestrebt, sofern unter anderem der Free Cashflow ausreicht.



Fazit



Der Prospekt bestätigt, dass tk accelis ein erhebliches operatives Verbesserungspotenzial besitzt. Gleichzeitig zeigen die Pensionslasten, der zuletzt negative Free Cashflow und die neue Finanzierung, warum ein Kurs oberhalb von 50 € nicht selbstverständlich wäre.



Für den geplanten Börsenstart am 28. Oktober halte ich 38–46 € weiterhin für eine nachvollziehbare Orientierung. Entscheidend wird sein, welchen Wert der Markt dem Unternehmen tatsächlich zugesteht.



Quellen: Offizielle thyssenkrupp-Mitteilung vom 21. Oktober⁠￼ und der von dir bereitgestellte BaFin-Prospekt, insbesondere die Seiten 111–115, 153–161 und 176–179.