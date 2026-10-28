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    SanDisk Corporation legt weiter zu – dritter Gewinntag in Folge

    Im Blickpunkt

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    SanDisk Corporation steigt um 5,15 % und entwickelt sich damit deutlich stärker als der US Tech 100.

    Im Blickpunkt - SanDisk Corporation legt weiter zu – dritter Gewinntag in Folge
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    SanDisk Corporation setzt die Gewinnserie am dritten Handelstag in Folge fort. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Anstieg gibt es nicht. Trotz der jüngsten Gewinne verliert die Aktie auf Monatssicht 20,90 %.

    SanDisk Corporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 28.10.2026

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SanDisk Corporation einen Gewinn von +15,49 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -0,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,90 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SanDisk Corporation -14,88 % verloren.

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    Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,37 %. SanDisk Corporation entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 145 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 176,32 Mrd.EUR € wert.

    SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,40 %
    1 Monat -20,90 %
    3 Monate +15,49 %
    1 Jahr -14,88 %
    Stand: 28.10.2026, 10:30 Uhr

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    Ob sich ein Einstieg bei der SanDisk Corporation Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SanDisk Corporation Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SanDisk Corporation

    +4,27 %
    -0,80 %
    -18,42 %
    +15,89 %
    -7,58 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM
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