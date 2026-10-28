Axon Enterprise: Erholung bleibt unter der 200-Tage-Linie fragil

Am 28. Oktober 2026 schloss die Axon-Enterprise-Aktie bei 384,00. Damit liegt sie 48,8 Prozent unter dem Dreijahreshoch, aber noch 103,4 Prozent über dem Dreijahrestief. Vom jüngsten Rückschlag auf 342,50 am 19. Oktober hat sich der Kurs wieder erholt. Diese Gegenbewegung verbessert das kurzfristige Bild, bestätigt für sich genommen jedoch noch keine übergeordnete Trendwende.

Die Axon-Enterprise-Aktie zeigt im Dreijahreszeitraum ausgeprägte Trendwechsel. Vom Tief bei 188,80 am 31. Oktober 2023 führte der Aufwärtstrend bis auf 749,60 am 5. August 2025. Anschließend setzte eine deutliche Korrektur ein. Am 10. April 2026 erreichte der Titel ein Zwischentief bei 294,90. Die Erholung auf 561,00 Anfang Juli erwies sich als nicht nachhaltig: Seitdem dominieren erneut niedrigere Hochpunkte das Chartbild.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie bleibt oberhalb des Kurses

Der Durchschnitt der letzten 200 Handelsschlusskurse liegt bei 414,35. Der aktuelle Schlusskurs notiert somit 7,3 Prozent unter der 200-Tage-Linie. Das spricht weiterhin für ein angeschlagenes langfristiges Trendbild. Eine nachhaltige Rückkehr über den gleitenden Durchschnitt wäre ein wichtiges Signal für eine technische Aufhellung.

Chartanalyse: Diese Kursmarken zählen jetzt

Als erste Unterstützung dient die mehrfach gehandelte Zone um 363 bis 373. Darunter rückt der Bereich von 342,50 bis 347,40 in den Fokus. Bei weiteren Verlusten wäre das April-Tief bei 294,90 eine markante Auffanglinie. Auf der Oberseite wartet zwischen 390 und 401 eine erste Widerstandszone. Darüber folgen 408 bis 425, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft. Erst oberhalb dieses Bereichs würde sich der Spielraum für eine weitergehende Erholung vergrößern.

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Die Aktie von Axon Enterprise erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 26,62 %. Über 5 Jahre lag sie bei 20,92 %, über 10 Jahre bei 34,13 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.