Chefs nicht nur Aktionären verpflichtet
Experte zu Audi
- Unternehmenschefs müssen alle Stakeholder einbeziehen
- Strenger nennt Döllners Trump-Auftritt unangemessen
- Döllner kündigte US-Werk an und geriet in Kritik
BERLIN (dpa-AFX) - Unternehmenschefs wie Audi-CEO Gernot Döllner sind nach Einschätzung von Wirtschaftswissenschaftler Christian Strenger viel mehr als nur ihren Aktionären und dem Gewinn des Unternehmens verpflichtet. "Die Vorgabe ist, dass man mit allen Stakeholdern - den Aktionären, Mitarbeitern, der Umwelt, der Politik - ein nachhaltig tragendes Verhältnis aufbauen muss", sagte Strenger der Deutschen Presse-Agentur. Sich nur auf die Aktionäre zu konzentrieren "geht gar nicht".
Der Döllner-Auftritt bei einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump sei unangemessen gewesen, sagte der Corporate-Governance-Experte. "Da hat er sich zur Unzeit vorführen lassen." Einen solchen Auftritt mit Trump zu machen, sei "zum falschen Zeitpunkt genau das Verkehrte". Strenger verwies auch auf die Konzernregeln, die vor Wahlen politische Neutralität gebieten. In den USA stehen am 3. November die Zwischenwahlen an.
Zudem betonte er, es ließen sich immer Wege für eine adäquate politische Begleitung finden. "Dass Döllner sich da selbst gezeigt hat, war weit mehr als eine Frage des schlechten Geschmacks."
Döllner war am Wochenende zusammen mit Trump aufgetreten und hatte den Bau eines eigenen US-Werks im Bundesstaat Georgia angekündigt. Seither steht er heftig in der Kritik, sogar sein Rücktritt wurde bereits gefordert. Er selbst hat seinen Auftritt als im Interesse des Unternehmens verteidigt./wim/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 69,84 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.
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Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +0,23 %/+71,82 % bedeutet.
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Manager Magazin berichtet, dass VW wohl statt Rivian - chinesische Software verwenden möchte ?
Einen Kern an deutscher Automobilindustrie sollten die Beteiligten erhalten wollen, warum soll es Zukunft nicht auch in Deutschland geben?
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