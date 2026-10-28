JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Die vollständigen Quartalszahlen hätten nach den am Dienstag veröffentlichten Eckdaten keine größeren Überraschungen enthalten, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Die zurückhaltende Prognose für das Pkw-Geschäft 2027 entspreche der Entwicklung im laufenden Halbjahr und beinhalte ein zusätzliches Risiko für den Marktkonsens. Ein Update zur China-Strategie erwartet Houchois erst mit den Jahreszahlen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 40,08EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

