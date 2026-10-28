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    BARCLAYS stuft QIAGEN NV auf 'Equal Weight'

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    BARCLAYS stuft QIAGEN NV auf 'Equal Weight'
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    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 55 auf 53 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Luke Sergott begrüßt die geplante Übernahme durch EQT. Der Gebotspreis liege mit 55 Dollar sehr nahe an seinem Kursziel, schrieb er am Dienstag./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:40 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:30 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 45,16EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Luke Sergott
    Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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