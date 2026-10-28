Rakovina Therapeutics und Celvion Therapeutics erstellen KI-Analyse zur Ermittlung vorrangiger Krebsindikationen für Programm zur Entwicklung eines hirngängigen ATR-Inhibitors

Plattform EMphora vereint klinische Evidenz und prädiktive Modellierung und unterstützt bei der Ermittlung von vielversprechenden Krebspatientenpopulationen bzw. dient als Orientierungshilfe in der nächsten Forschungsphase

VANCOUVER, British Columbia, 28. Oktober 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0) (OTCMKTS: RKVTF), ein Biopharmaunternehmen, das innovative Krebstherapien durch KI-gestützte Wirkstoffforschung vorantreibt, und die in Boston ansässige Firma Celvion Therapeutics („Celvion“) haben heute den Abschluss der ersten Analyse in ihrer Zusammenarbeit bekannt gegeben, bei der Celvions Plattform für künstliche Intelligenz, EMphora, zur Bewertung potenzieller Behandlungsstrategien für Rakovinas ATR-Inhibitor-Programm eingesetzt wurde.

Im Rahmen der Analyse wurden zwei vorrangige Krebsindikationen für eine zweite, tiefergehende Analyse ermittelt. Rakovina arbeitet an der Entwicklung seines ATR-Inhibitors, der die Blut-Hirn-Schranke überwinden soll, und die Erkenntnisse ermöglichen hier klar definierte Rahmenbedingungen für die Auswahl der näher zu erforschenden Behandlungsstrategien.

Celvions Plattform EMphora macht sich die Erkenntnisse aus abgeschlossenen klinischen Studien zunutze, um neuartige Therapiestrategien und Behandlungskombinationen zu evaluieren, die noch nicht klinisch untersucht wurden. Durch die Zusammenführung der prädiktiven Modellierung mit gesicherten klinischen Daten und vergleichenden Zielanalysen bietet die Plattform einen systematischen Rahmen zur Beurteilung des therapeutischen Potenzials, zur Priorisierung vielversprechender Hypothesen und zur Ermittlung von Unsicherheitsbereichen, die noch einer genaueren Betrachtung bedürfen.

Im Rahmen der Erstanalyse wurde die ATR-Inhibition sowohl alleine als auch in Kombination mit 34 potenziellen Behandlungspartnern bei acht Krebsarten (nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom, Mammakarzinom, Melanom, kleinzelliges Bronchialkarzinom, Nierenzellkarzinom, Glioblastom, niedriggradiges Gliom und pädiatrische ZNS-Tumoren) evaluiert.

Die Vorteile einer zusätzlichen ATR-Inhibition konzentrierten sich auf bestimmte Tumorarten und Therapiekombinationen und trugen so zur Priorisierung der anschließenden präklinischen Evaluierungs- und Entwicklungsstrategien bei.

„Unsere Zusammenarbeit mit Celvion ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie komplementäre KI-Funktionen präzisere Fragestellungen in der Wirkstoffforschung ermöglichen“, so Dr. Mads Daugaard, President und Chief Scientific Officer von Rakovina Therapeutics. „Die Erstanalyse liefert uns klarer definierte Rahmenbedingungen für die Untersuchung unseres ATR-Inhibitor-Programms, insbesondere in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Ebenso wichtig ist, dass sie uns dabei hilft, herauszufinden, welche Hypothesen eine genauere Betrachtung verdienen und welche mit größerer Vorsicht zu beurteilen sind. Unser nächster Schritt ist die experimentelle Bestimmung; es geht darum festzustellen, ob die besonderen Merkmale, auf die wir uns konzentrieren, auch tatsächlich relevantes therapeutisches Potenzial aufweisen.“