DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOKIA auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 11,50 auf 10,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Quartalsbericht der Finnen sollte eigentlich Grund zur Freude geboten haben, schrieb Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Wenn alles gesagt und getan sei, änderten sich die Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 allerdings auch nicht mehr spürbar. Anleger müssten zwar nicht besorgt sein, allerdings sei offensichtlich, dass die Nervosität hinsichtlich einer Margenverwässerung beim Netzwerkinfrastruktur-Geschäft mit KI- und Cloud-Kunden zunehme./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 8,122EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Sanders
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,00
Kursziel alt: 11,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Sanders
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,00
Kursziel alt: 11,50
Währung: EUR
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