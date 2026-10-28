DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister dürfte seine Dynamik gehalten haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 13. November. Die Erholung bei den Aufträgen der öffentlichen Hand sei nachhaltig./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 35,40EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.