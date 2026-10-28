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    Bitcoin steigt kurz vor dem Fed-Zinsentscheid – hält die Erholung an?

    Bärenmarkt vorbei

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    Vor dem Fed-Zinsentscheid zeichnet sich am Kryptomarkt eine Wende ab. Eine vielversprechende Prognose von Galaxy und neue ETF-Zuflüsse befeuern die Erholung.

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    Bärenmarkt vorbei - Bitcoin steigt kurz vor dem Fed-Zinsentscheid – hält die Erholung an?
    Foto: Moe Zoyari - Sipa USA

    Nach den jüngsten Kursverlusten zeigt sich der Kryptomarkt am Mittwoch wieder von seiner freundlichen Seite. Bitcoin steigt gegen Mittag um 2,28 Prozent auf 81.380 US-Dollar und erobert damit die Marke von 81.000 US-Dollar zurück. Auf Wochensicht steht allerdings weiterhin ein Minus von 2,51 Prozent zu Buche.

    Auch Ethereum legt deutlich zu. Die zweitgrößte Kryptowährung gewinnt 2,53 Prozent auf 2.366 US-Dollar, liegt gegenüber der Vorwoche jedoch noch immer 3,89 Prozent im Minus.

    Die Erholung erfasst nahezu den gesamten Kryptomarkt. Auch XRP, BNB und Solana verzeichnen Kursgewinne von mehr als zwei Prozent. Besonders stark präsentiert sich erneut Zcash mit einem Plus von 6,24 Prozent, womit der Coin zu den größten Gewinnern unter den führenden Kryptowährungen gehört.

    Im Mittelpunkt der Erholung steht die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve. Anleger hoffen auf Signale, die eine Fortsetzung der Kursgewinne ermöglichen könnten.

    Galaxy sieht jetzt den richtigen Zeitpunkt für Bitcoin

    Zusätzlichen Rückenwind liefert eine optimistische Einschätzung der Investmentgesellschaft Galaxy. Deren Forschungschef Alex Thorn erklärte in einer aktuellen Analyse, dass der Bitcoin-Bärenmarkt seiner Einschätzung nach bereits im Juni beendet worden sei.

    Seitdem befinde sich die Kryptowährung in einer Akkumulationsphase, wie sie auch früheren größeren Kursanstiegen vorausgegangen sei. Galaxy hält das aktuelle Kursniveau deshalb für einen attraktiven Zeitpunkt, um Bitcoin zu kaufen und langfristig zu halten.

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    Bitcoin-ETFs ziehen wieder frisches Kapital an

    Auch bei den institutionellen Investoren zeichnet sich eine Verbesserung ab. Nachdem US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs am 22. und 23. Oktober zusammen 773,5 Millionen US-Dollar verloren hatten, kehrten die Kapitalzuflüsse zu Wochenbeginn zurück. Am Montag flossen 110,3 Millionen US-Dollar in die Fonds.

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    Fed-Entscheidung könnte neue Kursbewegung auslösen

    Für die weitere Entwicklung dürfte vor allem die heutige Entscheidung der Federal Reserve entscheidend sein. Die US-Notenbank wird ihren Zinsbeschluss um 19 Uhr deutscher Zeit bekannt geben. Anschließend wird Fed-Chef Kevin Warsh vor die Presse treten.

    Die Märkte rechnen überwiegend damit, dass die Währungshüter den Leitzins nach der Erhöhung im September unverändert bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Entscheidend dürften deshalb Warshs Aussagen zum weiteren geldpolitischen Kurs werden.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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