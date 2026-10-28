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    Merz schlägt neue Allianz für geregelten Welthandel vor

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    Für Sie zusammengefasst
    • Merz schlägt Allianz für geregelten Welthandel vor
    • Bündnis soll WTO-Reformen stärken, nicht ersetzen
    • Allianz soll gemeinsam auf Regelverstöße reagieren
    Merz schlägt neue Allianz für geregelten Welthandel vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TOKIO (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Gründung einer neuen politischen Allianz für einen geregelten Welthandel vorgeschlagen. Sie solle einen auf internationalen Vereinbarungen basierenden Warenaustausch verteidigen, stärken und weiterentwickeln, sagte er bei einem Wirtschaftsforum in Tokio. Das Bündnis könnte "politische Impulse setzen und auch gemeinsam reagieren, wenn die regelbasierte Ordnung in Gefahr gerät."

    Merz betonte, dass die Allianz die Welthandelsorganisation WTO nicht ersetzen soll. Sie könnte die dringend benötigten Reformen der WTO aber voranbringen. "In der Streitbeilegung könnten wir uns verständigen, trotz der gegenwärtigen Blockade der WTO-Berufungsinstanz Entscheidungen als verbindlich anzuerkennen."

    Zudem könnte sich das Bündnis etwa gemeinsam gegen unerlaubte Zölle stellen. "Wenn die Regeln des Welthandelssystems von anderen in Frage gestellt oder gar gebrochen werden oder wenn wirtschaftlicher Zwang ausgeübt wird, dann könnten wir uns in der Allianz koordinieren und gemeinsam auftreten."

    Merz strebt auch EU-Pazifik-Freihandelszone an

    Bereits am Dienstag hatte Merz in Singapur einen Vorstoß für freien Welthandel gemacht, indem er ein Freihandelsabkommen der EU mit der Transpazifischen Partnerschaft befürwortete. Der 2018 gegründeten CPTPP gehören zwölf Länder auf fünf Kontinenten an, darunter Japan, Kanada, Australien, Chile und Großbritannien.

    Merz trat auch dafür ein, die Bemühungen um ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und der asiatischen Wirtschaftsgemeinschaft Asean voranzubringen und Abkommen mit einzelnen Ländern zu verknüpfen, um sie effizienter zu machen./mfi/DP/mis







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