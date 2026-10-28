Neue DJI Power Auro 2000 Elite vereint Autoladegerät und Solarmodul in der kompaktesten 2-kWh-Powerstation von DJI

SHENZHEN, China, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, stellt heute die DJI Power Auro 2000 Elite vor: Die kompakteste 2-kWh-Powerstation von DJI mit einer stabilen Ausgangsleistung von bis zu 2000 W. Basierend auf dem ersten All-in-One-Design von DJI vereint sie ein Autoladegerät und ein MPPT-Solarmodul und verfügt über ein ausziehbares 140-W-Kabel sowie zwei intelligente SDC-Anschlüsse in einem Gehäuse. Ob im Freien, als Notstromversorgung für Zuhause oder im professionellen Einsatz: Stromversorgung wird einfach und lässt sich mit dem in Kürze geplanten Zusatzakku von DJI auf bis zu 12 kWh erweitern.

Die kompakteste 2-kWh-Powerstation von DJI

Im Vergleich zur DJI Power 2000 hat die Auro 2000 Elite ein um 24 Prozent geringeres Volumen und ist mit rund 19 kg um mehr als 2,5 kg leichter. Dadurch lässt sie sich problemlos auf kleiner Fläche verstauen. Alle Anschlüsse befinden sich auf einer Seite und sind damit jederzeit leicht zugänglich.

Die DJI Power Auro 2000 Elite liefert eine stabile, reine Sinuswellen-Ausgangsleistung von bis zu 2000 W1 und kann ausgewählte Geräte mit einer Nennleistung von etwa 2200 W1 betreiben. Damit eignet sie sich für Camping, mobile Content-Erstellung, die Notstromversorgung für Zuhause und DIY-Projekte, wobei die Effizienz für alltägliche Lasten von 100 bis 400 W optimiert ist.

In Kombination mit einem Solarpanel und einem Mikrowechselrichter-Set (separat erhältlich) unterstützt sie zudem in ausgewählten Regionen einen netzgekoppelten Betrieb mit bis zu 800 W. Die DJI Home App überwacht dabei den Energiefluss in Echtzeit. Mit fünf Erweiterungsakkus kann sie bis zu 1048,4 kWh pro Jahr1 erzeugen und damit etwa die Hälfte des Bedarfs eines typischen Haushalts decken. Allein das Hauptgerät hat sich nach 3,5 Jahren1 bereits amortisiert.

Integriertes Design, effizientes Laden

Die DJI Power Auro 2000 Elite bietet fünf Lademöglichkeiten:

bis zu 2000 W 1 über die Netzstromversorgung, von 0 auf 80 Prozent in 60 min 1

über die Netzstromversorgung, von 0 auf 80 Prozent in 60 min über das integrierte Autoladegerät, das direkt an die Autobatterie angeschlossen wird, vollständig geladen in nur 4 Stunden 1

über das integrierte MPPT-Modul, das direkt an Solarpanels angeschlossen wird, wobei beide SDC-Anschlüsse zusammen eine Eingangsleistung von bis zu 1200 W 1 ermöglichen, für eine vollständige Ladung in etwa 2,7 Stunden 1

ermöglichen, für eine vollständige Ladung in etwa 2,7 Stunden durch gleichzeitiges netzunabhängiges Laden über Solarenergie und die Autobatterie mit jeweils bis zu 600 W 1

durch intelligentes Hybridladen, das die Netzstromversorgung mit Solarenergie oder der Autobatterie kombiniert, mit insgesamt bis zu 2000 W1.

Das integrierte, ausziehbare 140-W-USB-C-Kabel wird automatisch aus- und eingezogen und lässt sich so ordentlich verstauen. Es lädt eine Vielzahl kompatibler PD-3.1-fähiger Geräte mit bis zu 140 W1 und verfügt über ein austauschbares Modul für eine einfache Wartung. An die beiden SDC-Anschlüsse lassen sich zudem verschiedene Adapterkabel anschließen, etwa für das Schnellladen von DJI Drohnen und für weiteres Zubehör aus dem DJI Ökosystem.