56 % mehr Geld für den CEO: Dieser Gehaltsplan sorgt für Ärger

Der Bergbaukonzern Rio Tinto will die Vergütung seines Vorstandschefs Simon Trott kräftig erhöhen. Das Unternehmen plant, dessen angestrebtes Vergütungspaket um 56 Prozent auf 9,8 Millionen britische Pfund (rund 11,7 Millionen Euro) anzuheben. Dahinter steckt ein wachsender Wettbewerb um Führungskräfte, der längst über die Rohstoffbranche hinausgeht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wie Reuters unter Berufung auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen und eingesehene Dokumente berichtet, soll Trotts neues Vergütungsmodell für die kommenden drei Jahre gelten. Sein festes Grundgehalt bleibt unverändert. Stattdessen will Rio Tinto die leistungsabhängigen Anreize stärker an mehrjährigen Geschäftsergebnissen und der Rendite für Aktionäre ausrichten.

Ben Wyatt, Vorsitzender des Vergütungsausschusses, erklärte gegenüber Reuters, der Konzern berate sich vor einer Anpassung seiner Vergütungspolitik mit Investoren. Die Änderungen sollten die Geschäftsentwicklung fördern, die langfristige Strategie unterstützen und helfen, Führungskräfte in einem wettbewerbsintensiven globalen Markt zu gewinnen und zu halten.

Auch die möglichen Höchstbeträge steigen deutlich. Trotts maximale Gesamtvergütung soll um 63 Prozent auf 18,3 Millionen Pfund wachsen. Die Obergrenze für kurzfristige Boni steigt von 200 auf 300 Prozent des Grundgehalts. Bei langfristigen Anreizen ist eine Erhöhung von 500 auf 900 Prozent vorgesehen. Die Aktionäre müssen dem neuen Rahmen auf der Hauptversammlung im kommenden Jahr noch zustimmen.

Konkurrenz aus anderen Branchen

Rio Tinto reagiert damit auf steigende Gehälter in der Rüstungs-, Luftfahrt- und Energiewirtschaft. Der Konzern hat deshalb seine Vergleichsgruppe für die Vergütung von Führungskräften erweitert. Neu aufgenommen wurden unter anderem die US-Ölkonzerne Chevron und ExxonMobil sowie GE Aerospace.

Laut einer Deloitte-Studie stieg die mittlere Vergütung von Vorstandschefs der britischen FTSE-100-Unternehmen 2025 im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 5,89 Millionen Pfund. Auch in der Bergbaubranche verschärft sich der Wettbewerb. So wechselt Rag Udd von BHP an die Spitze des Lithiumproduzenten Albemarle. Zudem soll der französische Bergbaukonzern Eramet im vergangenen Jahr Jerome Pecresse von Rio Tinto als möglichen Vorstandschef umworben haben.

Aktionäre warnen vor falschem Signal

Einige Rio-Tinto-Investoren sehen die Pläne kritisch. Sie befürchten, dass höhere Spitzengehälter eine Gehaltsspirale unter australischen Bergbau-Managern auslösen könnten. Angesichts der hohen Lebenshaltungskosten könnte die Erhöhung zudem einen ungünstigen Eindruck hinterlassen.

Andere Anteilseigner unterstützen leistungsorientierte Vergütungsmodelle. George Cheveley, Portfoliomanager beim Rio-Tinto-Aktionär Ninety One, äußerte sich zur allgemeinen Frage nach der Vergütung von Führungskräften in der Bergbaubranche: "Solange es im Einklang mit den Interessen der Aktionäre steht, bin ich damit durchaus zufrieden."

Mit der geplanten Erhöhung würde Trott in die Spitzengruppe der australischen Unternehmenschefs aufsteigen. Zugleich könnte der Vorstoß andere Bergbaukonzerne unter Druck setzen, bei der Vergütung ihrer Führungskräfte nachzuziehen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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