DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 141 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem weiteren Quartalsbericht, der die Markterwartungen übertrifft und anschließend mit steigenden Prognosen, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schrieb. Die Konsensschätzungen dürften allerdings nur moderat steigen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 145,3EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 141
Kursziel alt: 141
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 141
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