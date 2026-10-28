DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 141 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem weiteren Quartalsbericht, der die Markterwartungen übertrifft und anschließend mit steigenden Prognosen, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schrieb. Die Konsensschätzungen dürften allerdings nur moderat steigen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 145,3EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 141

Kursziel alt: 141

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 141,00 € , was einem Rückgang von -2,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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