DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11700 Pence auf "Hold" belassen. Nach der schwächeren US-Onkologiekonferenz Asco hätten die Briten bei der Jahrestagung des europäischen Pendants Esmo nun vier beeindruckende Präsentationen abgeliefert, schrieb Emmanuel Papadakis in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er stellte jedoch klar, dass die Daten weder klinisch noch finanziell bahnbrechend gewesen seien./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 152,3EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 117

Kursziel alt: 117

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

