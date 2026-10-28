DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Sell'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Free-Cashflow-Rendite der Aktie sei viel zu niedrig für ein schwach wachsendes Unternehmen, schrieb Tom Sykes in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Der Konsumgüterkonzern müsse mehr Geld in die Hand nehmen als die Konkurrenz, um die Dynamik zu erhöhen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 80,20EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
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