DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Free-Cashflow-Rendite der Aktie sei viel zu niedrig für ein schwach wachsendes Unternehmen, schrieb Tom Sykes in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Der Konsumgüterkonzern müsse mehr Geld in die Hand nehmen als die Konkurrenz, um die Dynamik zu erhöhen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 80,20EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

