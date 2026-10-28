BERNSTEIN RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe die Jahresprognose ein wenig angehoben, doch der entscheidende Kurstreiber bleibe das am 5. November auslaufende Übernahmeangebot von Uber, schrieb Annick Maas am Mittwoch./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:04 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 37,33EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 41,50

Kursziel alt: 41,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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