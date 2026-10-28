RBC stuft Unilever PLC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4600 Pence auf "Sector Perform" belassen. Insgesamt habe der Konzern zufriedenstellend abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch. Der guten Entwicklung in den Schwellenländern und im Konsumgütergeschäft stehe aber die Schwäche in den entwickelten Märkten sowie im Lebensmittelbereich gegenüber./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 57,25EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



