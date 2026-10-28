JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Unilever nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das organische Wachstum liege über dem Konsens, aber die tatsächliche Erwartung dürfte noch etwas höher gelegen haben, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. In den Industrieländern habe Unilever zudem enttäuscht. Unter dem Strich werte sie die Aussagen negativ - trotz des angehobenen Ausblicks./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 57,25EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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