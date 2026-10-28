BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Die starken Quartalszahlen und der angehobene Jahresausblick des Konsumgüterkonzerns unterstrichen die Logik der für 2027 geplanten Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Denn das überraschend hohe organische Umsatzwachstum auf Konzernebene kaschiere dessen anhaltende Wachstumsschwäche./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:37 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 57,25EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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