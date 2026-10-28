Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 35-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Banyan Gold, Blue Moon Metals, Discovery Mining, Endeavour Silver, Fortuna Mining, GoldMining, GoGold Resources, Mayfair Gold, Newcore Gold, NexMetals, OR Royalties, Osisko Gold Group, Premier American Uranium, Southern Cross Gold und Uranium Energy, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 23.10.2026, 17:00, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

die Energiewende braucht Metalle – und Bergbauprojekte, die vorankommen. Kupfer für Stromnetze, Nickel für Batterien und Platinmetalle für Wasserstofftechnologien: Afrikas Rohstoffreichtum bietet dafür enormes Potenzial. Entscheidend ist, wie effizient sich diese Schätze erschließen lassen.

Hier lohnt sich der Blick auf Botswana. Klar geregelte Genehmigungswege und vorhandene Bergbauinfrastruktur können die Entwicklung neuer Produktion erleichtern. Genau dort setzt unsere Aktie der Woche an: NexMetals Mining arbeitet an der Wiederentwicklung der ehemaligen Minen Selebi und Selkirk. Mit Kupfer, Nickel, Kobalt und Platinmetallen bringt das Unternehmen einen spannenden Metallmix mit. Welche Chancen darin stecken, erfahren Sie in dieser Ausgabe.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

NexMetals verdreifacht Mineralressourcen

Die angezeigten Mineralressourcen auf dem Gebiet Selebi North haben sich von 3,00 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,90 % Kupfer und 0,98 % Nickel im Jahr 2024 auf 8,95 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,03 % Kupfer und 1,08 % Nickel fast verdreifacht.

News: NexMetals verdreifacht die angezeigten Mineralressourcen bei Selebi North nahezu auf 8,95 Millionen Tonnen und erhöht die abgeleiteten Mineralressourcen auf 9,48 Millionen Tonnen

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Discovery Mining erwirbt strategische Mineralliegenschaften

Discovery kauft an die Dome-Mine angrenzende Liegenschaften für einen Gesamtkaufpreis von 55 Millionen Dollar, was die Goldproduktion im Timmins-Camp deutlich steigern soll.

News: Discovery schließt einen Kaufvertrag über den Erwerb bestimmter Mineralliegenschaften in Timmins von McEwen Inc. ab

Endeavour Silver steigert Ausbeute im dritten Quartal

Die Metallausbeuten haben sich durch die kontinuierliche Verfeinerung der Prozesse weiter verbessert, was zu einer Silberäquivalent-Produktion von 3,6 Millionen Unzen führte, verglichen mit 3,4 Millionen Unzen im 2. Quartal 2026.

News: Endeavour Silver fördert im dritten Quartal 2026 2.096.545 Unzen Silber und 10.126 Unzen Gold, was insgesamt 3,6 Millionen Unzen Silberäquivalent entspricht

Fortuna Mining trifft voll ins Schwarze

Neue Ergebnisse wie der Abschnitt mit 3,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 40,8 Metern unterstreichen die Möglichkeit, die Mineralreserve von Diamba Sud weiter auszubauen.

News: Fortuna stößt bei Southern Arc in Diamba Sud auf eine 12,8 Meter mächtige Ader mit 7,8 g/t Gold und treibt die Exploration in Bambadji (Senegal) voran

GoGold Resources knackt Millionen Silberunzen Marke

Für das am 30. September 2026 endende Geschäftsjahr gab GoGold eine Produktion von 1.000.242 Unzen Silber, 11.647 Unzen Gold, 326 Tonnen Kupfer und 466 Tonnen Zink bekannt.

News: GoGold gibt Jahresproduktion für 2026 bekannt

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

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Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5 %: ja, über „SRC Mining Special Situations Zertifikat“; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5 %.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

Die nachfolgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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