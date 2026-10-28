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    Ölausfuhr in Straße von Hormus sinkt weiter

    Bericht

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    Für Sie zusammengefasst
    • Ölexporte durch Hormus sinken auf 48 Prozent
    • In Vorwoche meldete Kpler noch 83 Prozent
    • Iran intensiviert Angriffe auf Schiffe in Hormus
    Bericht - Ölausfuhr in Straße von Hormus sinkt weiter
    Foto: Jan Woitas - dpa

    HORMUS (dpa-AFX) - Nach verstärkten iranischen Angriffen in der Region der Straße von Hormus nehmen einem Bericht zufolge Ölexporte am Golf wieder ab. Wie der Datenanbieter Kpler mitteilte, lagen Ölausfuhren durch die wichtige Meerenge am Montag, dem letzten Erhebungszeitpunkt, bei durchschnittlich 48 Prozent des Vorkriegsvolumens.

    Damit verzeichnet der Anbieter einen Rückgang in der vergangenen Woche. In der Vorwoche hatte Kpler von 83 Prozent gesprochen. Der Schifffahrtsdatenanbieter gibt diese Mengen als Sieben-Tage-Durchschnitt an, da sich aktuelle Zahlen im Laufe der Erhebungen ändern. Die Angaben beziehen sich auf die Summe aus exportiertem Rohöl und raffinierten Produkten.

    Teheran hatte in der vergangenen Woche erneut Angriffe auf Schiffe in der Region intensiviert. Insbesondere entlang der südlichen Route durch die Straße von Hormus soll die US-Marine Tanker begleiten, die Öl von Verladestationen der Golfstaaten zu bereitstehenden Schiffen außerhalb der Meerenge verbringen./mar/DP/jha






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